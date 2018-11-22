'İngiltere, BAE ile çıkar ilişkilerini vatandaşından üstün tutuyor'

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC’ye açıklamalarda bulunan Tejada, "İzlenimim o ki (Dışişleri Bakanlığı) BAE ile çıkar ilişkilerini bir İngiliz vatandaşının haklı özgürlüğünün ve refahının üstünde tutuyor." dedi.

İngiliz makamlarının olayın başından itibaren sağlam bir pozisyon almadığını belirten Tejada, bunun kamuoyu önünde değilse bile özel temaslarda karşı tarafa gösterilmiş olması gerektiğini dile getirdi.

Tejada, "Bu konuda gerçekten bütünüyle başarısız oldular. Taleplerimi dikkate almadılar. Bir keresinde bunun Dışişleri Bakanlığının görevi olmadığını ve bu konuda temasta bulunmaya mecbur olmadıklarını söylediler." diye konuştu.

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'ın bugün Tejada'yı bakanlıkta kabul etmesi bekleniyor.

May ve Hunt'tan "hafif" tepkiler

İngiltere Başbakanı Theresa May dün parlamentoda yaptığı konuşmada, "Karar karşısında derin hayal kırıklığına uğradık ve endişeliyiz." demekle yetinmişti.

Dışişleri Bakanı Hunt da yaptığı yazılı açıklamada, "bir dost ve güvenilir ortaktan" böyle bir kararı beklemediklerini bildirmişti.

Hedges'e ömür boyu hapis cezası

Abu Dabi Temyiz Mahkemesi, "BAE aleyhinde casusluk yapma ve ülke dışına hassas istihbarat ve güvenlik bilgisi çıkarma" suçlamasıyla yargılanan doktora öğrencisi İngiliz Matthew Hedges hakkında dün müebbet hapis cezası kararı vermişti.

İngiltere'deki Durham Üniversitesinde doktora öğrencisi olan Hedges, "Arap Baharı"nın etkilerini araştırmak için gittiği BAE'de 5 Mayıs'ta "casusluk" iddiasıyla gözaltına alınmış, ardından da tutuklanmıştı.