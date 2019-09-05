İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın kardeşi görevlerinden istifa etti
Boris Johnson'ın kardeşi Jo Johnson, bakanlıktan ve milletvekilliğinden istifa ettiğini açıkladı.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın kardeşi Jo Johnson, aile sadakati ile ulusal çıkarlar arasında bir ihtilaf olduğunu öne sürerek bakanlıktan ve milletvekilliğinden istifa ettiğini açıkladı.
Ayrıntılar Geliyor...
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.