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İngiltere Başbakanı hasta çocuğun 4 saat yerde yatmasından dolayı özür diledi

İngiltere Başbakanı Johnson, 4 yaşındaki bir çocuğun boş yatak olmadığı için saatlerce hastanede yerde yatmak zorunda kalmasından dolayı özür diledi.

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Mirror gazetesinin haberine göre, 4 yaşındaki Jack Williment, zatürre şüphesiyle Leeds kentinde hastaneye götürüldü. Ancak hastanede boş yatak olmadığı için çocuk, oksijen maskesi takılı olarak 4 saat beton zeminde yatmak zorunda kaldı.
 
"Sorunun çözümü için yatırım yapılmalı"
 
Gazetede yayımlanan fotoğrafta, çocuğun annesi Sarah Williment'ın oğlunun altına ve üstüne mont serdiği görüldü. 4 saat yerde yattıktan sonra 5 saat de sedyede kalan çocuk, daha sonra boşalan bir yatağa alındı.
 
Haberin yayımlanmasının ardından konu, Başbakan Boris Johnson'a soruldu. ITV muhabirinin ısrarı sonucu fotoğrafa bakan Johnson, özür dileyerek şunları söyledi: 
 
"Bu korkunç bir fotoğraf ve açıkça aileden ve Ulusal Sağlık Hizmetlerinde (NHS) korkunç deneyimler yaşayanlardan özür dilerim."
 
Johnson, sorunun çözülmesi için yatırım yapılması gerektiğini de belirtti.
 
Acil hastaların yüzde 68'i ilk 4 saat içinde muayene ediliyor
 
İngiltere Kraliyet Acil Tıp Derneğinin geçen hafta yayımladığı istatistiğe göre, ülkede her 20 acil hastadan biri 12 saat yatak beklemek zorunda kalırken, hastaların sadece yüzde 68'i ilk 4 saat içinde muayene edilebiliyor.
 
Brexit'in ardından ikinci en önemli sorun olarak gösterilen sağlık hizmetlerinin durumu, 12 Aralık'ta yapılacak seçimin en önemli gündem maddelerinden birini oluşturuyor.

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