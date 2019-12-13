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İngiltere Başbakanı Johnson: AB'den 31 Ocak'ta ayrılacağız

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkesinin, Avrupa Birliği'nden 31 Ocak'ta kesinlikle ayrılacağını söyledi.

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Seçim zaferinin kesinleşmesinin ardından partisinin üyelerine hitap eden Johnson, "Yoldaki engeli ezdik, düğümü çözdük." dedi.

"Yeni bir gün, yeni bir şafak." ifadesini kullanan Johnson, "AB'den 31 Ocak'ta ayrılacağız. Aması, şartı yok." diye konuştu.

Muhafazakar Partiye "ödünç" oy veren seçmenlere de seslenen Johnson, şunları kaydetti: "Oy pusulasında Muhafazakar Partiyi işaretlerken eliniz titremiş olabilir ve bir dahaki seçimde İşçi Partisine dönmeye niyetli olabilirsiniz. Eğer durum buysa, güveninizle beni mahcup ettiniz. Bunu çantada keklik olarak düşünmeyeceğim."

İngiltere'de dün yapılan erken genel seçimde, Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti şu ana kadar parlamentodaki 650 sandalyeden 363'ünü kazandı. Ana muhalefetteki İşçi Partisi ise 203 milletvekili çıkarabildi.

Ülkedeki 650 seçim bölgesinden 648'inde oy sayımı tamamlandı.

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