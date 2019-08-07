İngiltere Başbakanı Johnson: AB'yi 31 Ekim'e kadar terk edeceğiz
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) 31 Ekim'e kadar çıkacağını duyurdu.
- DHA
Johnson, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Demokrasiye olan güvenimizi yeniden kazanacağız ve AB'yi 31 Ekim'e kadar terk edeceğiz" dedi.
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