İngiltere Başbakanı Johnson aklandı

AA 28 Mayıs 2021 Cuma 18:44 - Güncelleme: 28 Mayıs 2021 Cuma 18:44

Lordlar Kamarası Üyesi Christopher Geidt, dairenin tadilat bedelinin bir Muhafazakar Parti bağışçısı tarafından karşılandığı iddialarına ilişkin raporunu tamamladı.

Raporda, "Başbakan, benim görüşüme göre düşüncesizce, Downing Sokak 11 No'lu apartman dairesinin tadilatına, nasıl finanse edileceğini daha titiz bir şekilde araştırmadan izin verdi." denildi.

Bir Muhafazakar Parti bağışçısının maliyetin bir kısmını karşıladığı kaydedilen raporda, ancak Johnson'ın bundan haberi olmadığı ve herhangi bir çıkar çatışmasının yaşanmadığı belirtildi.

- Tadilat tartışması

Johnson'ın eski başdanışmanı Dominic Cummings, Johnson'ın Muhafazakar Partiye yakın iş insanlarının bağışlarıyla Başbakanlık Konutu'ndaki dairesinin yenilenmesi için "yasa dışı" ve "gizli" bir plan hazırladığını iddia etmişti.

Cummings, bu durumu "etik dışı, aptalca, muhtemelen yasa dışı" şeklinde niteleyerek Johnson'ın siyasi bağışların şeffaf bir şekilde açıklanmasına ilişkin kuralları ihlal ettiğini aktarmıştı.

Ülkede her yıl başbakana konutundaki tadilat giderleri için 30 bin sterlin hibe edilmesine rağmen konuttaki son tadilatın verilen hibeyi aştığı ve yaklaşık 200 bin sterline mal olduğu iddia edilmişti.

Hükümet, Johnson'ın dairesindeki tadilat giderlerini kendi imkanlarıyla karşıladığını ileri sürmüştü. Tartışmalar üzerine Geidt, bağımsız bir rapor hazırlamakla görevlendirilmişti.