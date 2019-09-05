27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6982
  • 6,2989
  • 276.78
  • 100278
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İngiltere Başbakanı Johnson, Pence ve Netanyahu ile görüştü

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Johnson, bugün Başbakanlık ofisi "10 Numara"dan Pence ve Netanyahu ile birer ikili görüşme gerçekleştirdi.
 
Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Johnson ile Pence'in görüşmesinde ikili ilişkiler, İrlanda, Brexit, Hong Kong ve İran konuları ele alındı.
 
İngiltere ile ABD arasında Brexit'in ardından bir serbest ticaret anlaşmasının yapılmasını da görüşen Johnson ve Pence, bu amaca dönük olarak İngiltere-ABD Özel İlişki Ekonomik Çalışma Grubu'nun kurulmasının olumlu bir adım olduğu konusunda görüş birliğine vardı.
 
- Netanyahu görüşmesi
 
Açıklamaya göre Johnson ile Netanyahu’nun görüşmesinde ise iki ülkenin ticaret, istihbarat, güvenlik ve kültür alanlarındaki işbirliklerine bağlılıkları teyit edildi.
 
Liderler, İran’ın nükleer silah elde etmesinin ve bölgedeki "istikrarı bozucu davranışlarının" önlenmesi gereğinde görüş birliğine varırken, Johnson, sorunların diplomatik çözümüne ve diyaloğa duyulan ihtiyaca vurgu yaptı.
 
Orta Doğu Barış Süreci'nin de ele alındığı görüşmede Johnson, ABD yönetiminin "tarafların meşru kaygılarını giderecek, yaşayabilir bir İsrail-Filistin barış anlaşmasına ilişkin" teklifinin ayrıntılarını görmeyi beklediğini dile getirdi.

Türkiye´nin Beyrut Büyükelçiliği´ne provokatif eylem!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Sudan'da yeni hükümet kuruldu

Sudan'da yeni hükümet kuruldu

İngiltere'de erken seçim tekrar oylanacak

İngiltere'de erken seçim tekrar oylanacak

Tarihi proje! 2021 yılında bir asteroidi vuracaklar

Tarihi proje! 2021 yılında bir asteroidi vuracaklar

Mezardan böyle çıkarıldı! 100 yıldır bunu yapıyor...

Mezardan böyle çıkarıldı! 100 yıldır bunu yapıyor...

Diyarbakır annelerinden Tarkan ve Sezen Aksu'ya çağrı

Diyarbakır annelerinden Tarkan ve Sezen Aksu'ya çağrı

Kafataslarında klima işlevi gören delikler keşfedildi

Kafataslarında klima işlevi gören delikler keşfedildi

Uzmanlar araştırdı: Canavar ile ilgili gerçekler ortaya çıktı

Uzmanlar araştırdı: Canavar ile ilgili gerçekler ortaya çıktı

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı’ndan İBB’ye yanıt

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı’ndan İBB’ye yanıt
 

POPÜLER HABERLER

Türkiye´nin Beyrut Büyükelçiliği´ne provokatif eylem!

Türkiye´nin Beyrut Büyükelçiliği´ne provokatif eylem!

Sütlacıyla dünya markası! Bozulmamış doğasıyla cezbediyor...

Sütlacıyla dünya markası! Bozulmamış doğasıyla cezbediyor...

Savaşa böyle hazırlanıyorlar

Savaşa böyle hazırlanıyorlar

Evleri yıkıldı! Sel felaketinin ardından Sudan...

Evleri yıkıldı! Sel felaketinin ardından Sudan...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA