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Dünya

İngiltere Başbakanı Liz Truss istifa etti

İngiltere Başbakanı Liz Truss istifa etti.

20 Ekim 2022 Perşembe 15:36 - Güncelleme:
İngiltere Başbakanı Liz Truss istifa etti
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İngiltere Başbakanı Liz Truss, başbakanlıktan istifa ettiğini açıkladı.

Truss, parti başkanlığı seçimlerinin ise önümüzdeki hafta tamamlanacağını duyurdu.

Dün İngiltere içişleri bakanının istifası, parlamentodaki vekiller arasındaki tartışma ve itişmelerden sonra bugün Muhafazakâr Partili Sheryll Murray'nin Başbakan Liz Truss'a karşı güvensizlik oyu mektubunu sunmasıyla ülkedeki siyasi kriz derinleşmişti.

Truss'ın altı haftalık başbakanlık görevi sırasında hükümetin vergi ve kamu bütçesi planının tahvil piyasasındaki büyük çalkantının üzerine iptal edilmesinden sonra, maliye bakanının görevden alınmasının üstünden daha bir hafta geçmeden dün içişleri bakanı istifa etmişti.

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