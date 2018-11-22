Son Dakika Haberleri 22

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İngiltere Başbakanı May: Brexit sürecinde tüm sorunlar giderilmedi

İngiltere Başbakanı May, Brexit müzakerelerinde ilerleme kaydedildiğini ancak tüm sorunların giderilmediğini belirtti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit müzakerelerinde ilerleme kaydedildiğini ancak tüm sorunların giderilmediğini belirtti.
 
Brüksel'de AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'le Brexit odaklı görüşmesinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan May, toplantının verimli geçtiğini ve ilerleme kaydedildiğini ifade etti.
 
Görüşmenin Brexit müzakerelerini yürüten ekiplere "yön vermek" açısından faydalı olduğunu kaydeden Theresa May, "İlerleme kaydettik ancak tüm sorunları giderilmedi. Umarım müzakere ekiplerimiz bu sorunları çözebilir." diye konuştu.
 
May, cumartesi günü tekrar Brüksel'e geleceğini ve Juncker'le bir görüşme daha gerçekleştireceğini dile getirerek, "Bu süreci herkesin çıkarına olacak şekilde nasıl sonuçlandıracağımızı konuşacağız." ifadelerini kullandı.
 
AB ile İngiltere arasında geçen hafta 585 sayfalık taslak ayrılık belgesinde anlaşma sağlanmıştı. Brüksel, pazar günü AB liderlerinin katılacağı özel bir Brexit zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Liderlerin taslak ayrılık belgesine imza atması ve İngiltere ile AB arasında gelecekte inşa edilecek ilişkiyi belirleyecek "siyasi deklarasyonu" da kabul etmesi bekleniyor. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
´Troya son 100 yılın zirvesini yaşıyor´

´Troya son 100 yılın zirvesini yaşıyor´

Türk botu Yunan askeri gemisini böyle kovaladı

Türk botu Yunan askeri gemisini böyle kovaladı

Black Friday 2018 indirimleri başladı! İşte indirimli mağazalar

Black Friday 2018 indirimleri başladı! İşte indirimli mağazalar

Yemek kartları ile ilgili yeni düzenleme

Yemek kartları ile ilgili yeni düzenleme

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA