Son Dakika Haberleri 15

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İngiltere Başbakanı May için 'güvensizlik oylaması' talep edildi

Muhafazakar Parti milletvekili Jacob Rees-Mogg, Başbakan Theresa May hakkında güvensizlik oylaması için başvuruda bulundu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Muhafazakar Partinin "1922 Komitesi"ne mektupla başvuran sert Brexit yanlısı Rees-Mogg, Başbakan Theresa May’in AB ile vardığı Brexit anlaşmasını gerekçe göstererek, partinin parlamento grubunda bir güvensizlik oylamasına gidilmesini talep etti.
 
Muhafazakar Parti yönetmeliğine göre 48 milletvekilinin başvurması halinde, grupta güvensizlik oylamasına gidilebiliyor.
 
Kurallara göre güvensizlik oylaması talepleri gizli olmak zorunda. Bununla birlikte Rees-Mogg talebini Twitter hesabından paylaşarak May’e karşı bayrak açmış oldu. Başka milletvekillerinin de kamuoyuyla paylaşmadan benzer bir başvuruda bulunmuş olabileceği belirtiliyor.
 
May hükümeti, dün akşam ilan ettiği Brexit anlaşmasının ardından 4 bakanın istifasıyla sarsılmıştı.
 
İstifa eden isimler arasında Brexit Bakanı Dominic Raab ve Çalışma Bakanı Esther McVey de yer almıştı.
 
Temmuz ayında Brexit Bakanı David Davis ve Dışişleri Bakanı Boris Johnson, geçen cuma günü de Ulaştırmadan Sorumlu Devlet Bakanı Jo Johnson, Brexit gerekçesiyle istifa etmişti.
 
May'in koltuğu için adaylığını koyabilecekler arasında Raab, Davis ve Boris Johnson'ın da adları geçiyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Hyundai´nin farklı otomobili Kona´yı test ettik

Hyundai´nin farklı otomobili Kona´yı test ettik

Çin yapay Güneş geliştiriyor

Çin yapay Güneş geliştiriyor

Bilgisayar parçalarından altın çıkardı

Bilgisayar parçalarından altın çıkardı

Mehmetçik'ten 'nefes kesen' tatbikat

Mehmetçik'ten 'nefes kesen' tatbikat

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA