İngiltere Başbakanı Starmer'den Rusya'ya nükleer denizaltılı mesaj

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, Starmer, 204 gün boyunca denizde devriye gezen HMS Vanguard'ı İngiltere Savunma Bakanı John Healey ile İskoçya açıklarında karşıladı.

Starmer'in bu ziyareti, bir İngiltere başbakanının, 2013'te dönemin Başbakanı David Cameron'dan bu yana "ilk kez nükleer denizaltıyı denizde karşıladığı an" olarak kayıtlara geçti. Ziyaret sırasında Starmer ve Healey, denizaltının komuta kadrosundan operasyon hakkında bilgi aldı.

İngiltere hükümeti, ülkenin nükleer caydırıcılığını sürdürebildiğini göstermek amacıyla bu ziyarete ilişkin görüntüleri kamuoyuyla paylaştı. Ancak, güvenlik nedeniyle videolardaki tüm seslerin kaldırıldığı açıklandı.

- YENİ NESİL DENİZALTILAR YOLDA

Başbakan Starmer ve Savunma Bakanı Healey, ayrıca, ülkenin en büyük savunma sanayi şirketi BAE Systems'in Barrow kentindeki tesislerini ziyaret edecek. Starmer ve Healey, mevcut Vanguard sınıfı denizaltıların yerini alacak yeni nesil nükleer silahlı denizaltıların inşa sürecini inceleyecek.

Starmer, ziyarete ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda da "İngiltere'nin nükleer caydırıcılığı ulusal güvenliğimizin temel taşıdır." ifadesini kullandı.

Ülkesini güvende tutmak için denizaltıların ortaya koyduğu çalışmalardan gurur duyduğunu belirten Starmer, "Bu nedenle onlara teşekkür etmek ve kıyılarımıza geri dönmelerini memnuniyetle karşılamak için bizzat orada olmak istedim." ifadesine yer verdi.

- ZİYARETİN, RUSYA İLE ARTAN GERİLİM NEDENİYLE MOSKOVA'YA MESAJ NİTELİĞİ TAŞIDIĞI DEĞERLENDİRİLİYOR

İngiltere'nin nükleer caydırıcılık yeteneğini koruma çabaları devam ederken yaşlanan filonun bakımı ve yenilenmesi konusunda yaşanan zorluklar, ülkenin savunma politikalarındaki önemli sınav olarak görülüyor.

Ülkenin savunma stratejisinin temel taşlarından "denizde devamlı caydırıcılık" ilkesi, Kraliyet Donanmasının her an en az bir nükleer silahlı denizaltıyı denizde tutmasını gerektiriyor. Ancak, 25 yıllık kullanım ömrünü aşan denizaltı filosunun bakım ve onarım süreçlerinin uzaması operasyonel zorluklara yol açıyor.

Starmer'ın söz konusu ziyaretinin Rusya ile artan gerilim nedeniyle "Moskova'ya mesaj" niteliği taşıdığı da belirtiliyor.