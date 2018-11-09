İngiltere Başbakanı'nın konvoyunda kaza meydana geldi

<p> Brexit görüşmeleri için Belçika’da bulunan Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May’in araç konvoyu, bir anma törenine katılmak için seyir halindeyken bir kazaya karıştı. Konvoyda Belçika Başbakanı Charles Michel'in de bulunuyor.</p>
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.