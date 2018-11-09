Son Dakika Haberleri 9

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İngiltere Başbakanı'nın konvoyunda kaza meydana geldi

Brexit görüşmeleri için Belçika’da bulunan Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May’in araç konvoyu, bir anma törenine katılmak için seyir halindeyken bir kazaya karıştı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Brexit görüşmeleri için Belçika’da bulunan Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May’in araç konvoyu, bir anma törenine katılmak için seyir halindeyken bir kazaya karıştı. Konvoyda Belçika Başbakanı Charles Michel'in de bulunuyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı 10 Kasım´da açılıyor

37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı 10 Kasım´da açılıyor

Apple'dan Türkiye'de iş ilanı! İşte sorulan sorular

Apple'dan Türkiye'de iş ilanı! İşte sorulan sorular

Türk futbol tarihinin en büyük cezaları!

Türk futbol tarihinin en büyük cezaları!

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA