İngiltere, Brexit için özel para bastırdı

IHA 27.01.2020 13:56 - Güncelleme: 27.01.2020 13:56

Avrupa Birliği (AB) kurumlarında İngilizler için son çalışma haftasında, her iki taraf da İngiltere’nin AB’den çıkış günü olan 31 Ocak 2020’ye odaklandı. Brexit’in resmen gerçekleşeceği gün olan 31 Ocak 2020 tarihine özel kutlamalar için hazırlıkların yapıldığı İngiltere’de, bu güne özel bir hatıra parası bastırıldı. Maliye Bakanı Sajid Javid tarafından basına tanıtılan madeni paranın İngiltere’nin AB’den çıkışını temsil ettiği belirtildi.

AB’DEN ÇIKIŞ İLE YENİ BİR SÜREÇ DAHA



İngiltere’de 23 Haziran 2016 tarihinde yapılan referandum sonucu oy verenlerin yüzde 51.9’unun AB’den çıkış yönünde görüş bildirmesi üzerine başlayan Brexit süreci 31 Ocak’ta sona erecek. Söz konusu tarihten itibaren AB’ye üye ülke sayısı 28’den 27’ye düşecek ve başta Avrupa Parlamentosu’ndaki İngiliz milletvekilleri olmak üzere AB Konseyi ve AB Komisyonu bünyesinde çalışan personeller için de yeni ve belirsiz bir süreç başlayacak.

Öte yandan Belçika’nın başkenti Brüksel’de ise yoğun bir hafta yaşanması bekleniyor. Avrupa Parlamentosu’nda (AP) son görev haftasını geçiren bazı İngiliz AP üyelerinin veda davetleri vermesi bekleniyor. AB’nin resmi dilleri arasında yer alan ve neredeyse tüm resmi işlerde kullanılan İngilizce dilinin akıbetinin ne olacağı ise henüz bilinmiyor. Geçtiğimiz günlerde Londra’yı ziyaret eden AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB’nin İngiltere ile Brexit sonrasında da azami iş birliği arzusu içinde olduğunu beyan etmişti.