'İngiltere Brexit'ten sonra AB'ye yeniden üyelik başvurusu yapabilir'

Brüksel'de katıldığı bir konferansın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Barnier, "İngiltere Brexit sürecinde kırmızı çizgilerini değiştirirse, biz de buna uyum sağlarız. Bununla birlikte, Brexit sonrasında İngiltere üçüncü ülke olacak ve diğer tüm üçüncü taraflar gibi Brexit'ten sonra AB'ye yeniden üyelik başvurusu yapabilir." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Barnier, Londra ile Brüksel arasında anlaşma sağlanmadan gerçekleşecek bir Brexit'in İngiltere'de yaşayan AB vatandaşlarının durumunu belirsizliğe iteceği değerlendirmesinde bulundu.

Londra yönetimi, Haziran 2016'da yapılan referandumla yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almış, 29 Mart 2017'de de Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesini işleterek ayrılık sürecini resmen başlatmıştı.

İngiltere Başbakanı Theresa May ise Brexit konusunda ikinci bir referanduma karşı çıkıyor. İngiliz halkının 2016’da yapılan referandumda bu konuda sözünü söylediğini belirten May, İngiltere'nin 29 Mart 2019'da AB’den ayrılacağını ısrarla vurguluyor.

Ülkede aralarında "Halkın oyu" platformunun da bulunduğu bazı sivil toplum kuruluşu, Brexit sürecini durdurmaya yönelik çaba sarfediyor.

Bu gruplardan birine Macar asıllı Amerikalı iş adamı George Soros da mali destek veriyor. Sivil toplum kuruluşlarının öncelikli hedefini Brexit konusunda halka yeniden fikrinin sorulacağı ikinci bir referanduma gidilmesi oluşturuyor.

Aralarında İngiltere'nin eski başbakanlardan Tony Blair'in de bulunduğu bazı eski siyasetçiler de Brexit sürecinin yeni bir halk oylaması veya parlamento oylamasıyla durdurulması için kampanya yürütüyor.

Brexit süreci

AB ile İngiltere arasında Haziran 2017'de başlayan müzakerelerde taraflar, geçen yılın sonunda İngiltere'nin AB bütçesine taahhütlerinden kaynaklanan yüklü bir "ayrılık ücreti"nin ödenmesi ile vatandaş haklarının da aralarında yer aldığı bir dizi konuda ön anlaşmaya varmıştı.

Taraflar, AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti ile İngiltere'ye bağlı Kuzey İrlanda arasında fiziki sınır getirmeyecek bir çözüm üzerinde ise kesin anlaşmaya varabilmiş değil.

Müzakerelerin sonunda bir anlaşmaya varılsa da varılmasa da İngiltere 29 Mart 2019'da AB'den resmen ayrılmış olacak. İngiltere'yi 2020 yılının aralık ayı sonuna kadar AB kurallarına tabi kılacak bir "geçiş süreci" öngörülüyor.