İngiltere Churchill’in günahlarını tartışıyor

İskoç Parlamentosu’nun bir üyesi de tartışmaya katılarak Churchill’in Hindistan’da 1943’te 3 milyon kişinin ölmesine yol açan büyük açlıkta şahsen sorumluluğu bulunduğunu söyledi. Polemiğe köşesinden katılan Guardian’ın yazarı Owen Jones ise “Sadece Churchill’i değil, İngiliz İmparatorluğu’nun suçlarını tartışmamız gerekiyor” diyerek ırkçılığın İngiltere’nin tarihsel bir sorunu olduğunu vurguladı.