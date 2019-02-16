İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,28
  • 5,9675
  • 224.216
  • 102.715
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İngiltere Churchill’in günahlarını tartışıyor

İngiltere’de ana muhalefetteki İşçi Partisi’nin maliye sözcüsü John McDonnell 1910’da İçişleri Bakanlığı yaparken Galler’deki grevci madencilerin gösterilerini ezmek için asker yollaması nedeniyle eski Başbakan Winston Churchill’i ‘kötü adam’ ilan edince ülkede yeni bir tartışma başladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İskoç Parlamentosu’nun bir üyesi de tartışmaya katılarak Churchill’in Hindistan’da 1943’te 3 milyon kişinin ölmesine yol açan büyük açlıkta şahsen sorumluluğu bulunduğunu söyledi. Polemiğe köşesinden katılan Guardian’ın yazarı Owen Jones ise “Sadece Churchill’i değil, İngiliz İmparatorluğu’nun suçlarını tartışmamız gerekiyor” diyerek ırkçılığın İngiltere’nin tarihsel bir sorunu olduğunu vurguladı. 

Hain FETÖ´cüler için ´saygı duruşu´ istemiş

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bir 'oyun' ile başladı

Bir 'oyun' ile başladı

Cumhur İttifakı' genelgesinin detayları belli oldu

Cumhur İttifakı' genelgesinin detayları belli oldu

Çok yakında göklerde olacak

Çok yakında göklerde olacak

Metris Cezaevinde yangın

Metris Cezaevinde yangın

ABD'nin bahanesi kalmadı

ABD'nin bahanesi kalmadı

CHP'li Belediye Başkanı partisinden istifa etti

CHP'li Belediye Başkanı partisinden istifa etti

İran'a petrol ihracatını durdurdular

İran'a petrol ihracatını durdurdular

ABD'nin yeni Venezuela planı

ABD'nin yeni Venezuela planı
 

POPÜLER HABERLER

Hain FETÖ´cüler için ´saygı duruşu´ istemiş

Hain FETÖ´cüler için ´saygı duruşu´ istemiş

Adana'da bir taksiden 102 pompalı tüfek ve yüzlerce kurusıkı tabanca ele geçirildi

Adana'da bir taksiden 102 pompalı tüfek ve yüzlerce kurusıkı tabanca ele geçirildi

Alman hükümetinin 'F-35' kararına tepki yağdı

Alman hükümetinin 'F-35' kararına tepki yağdı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA