İngiltere Churchill’in günahlarını tartışıyor
İngiltere’de ana muhalefetteki İşçi Partisi’nin maliye sözcüsü John McDonnell 1910’da İçişleri Bakanlığı yaparken Galler’deki grevci madencilerin gösterilerini ezmek için asker yollaması nedeniyle eski Başbakan Winston Churchill’i ‘kötü adam’ ilan edince ülkede yeni bir tartışma başladı.
İskoç Parlamentosu’nun bir üyesi de tartışmaya katılarak Churchill’in Hindistan’da 1943’te 3 milyon kişinin ölmesine yol açan büyük açlıkta şahsen sorumluluğu bulunduğunu söyledi. Polemiğe köşesinden katılan Guardian’ın yazarı Owen Jones ise “Sadece Churchill’i değil, İngiliz İmparatorluğu’nun suçlarını tartışmamız gerekiyor” diyerek ırkçılığın İngiltere’nin tarihsel bir sorunu olduğunu vurguladı.
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