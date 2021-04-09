Star.com.tr 09 Nisan 2021 Cuma 19:14 - Güncelleme: 09 Nisan 2021 Cuma 19:15

Eski Hong Kong milletvekili ve aktivist Nathan Law, Çin'in Ulusal Güvenlik Yasasını yürürlüğe koymasından sonra Pekin'İn tutuklama listesinde olduğundan dolayı Temmuz 2020'de İngiltere'ye kaçtı.

Hong Kong demokrasi yanlısı aktivist Nathan Law, kapsamlı Çin güvenlik yasalarının yürürlüğe girmesinin ardından yarı özerk bölgeden kaçtıktan sonra kendisine İngiltere tarafından sığınma hakkı verildiğini açıkladı.

27 yaşındaki eski Hong Kong milletvekili ve aktivist Law, "Çin'in Ulusal Güvenlik Yasası kapsamında arandıpım, siyasi baskılara maruz kaldığım ve tutuklanmamak için Hong Kong'a dönme olasılığımın düşük, İngiltere sığınma talebimi kabul etti." edi.

Law, Çin'in hukusuz yargılamaları ve tutuklamaları nedeniyle Hong Konglu bir çok sığınmacının İngiltere'de olduğunu ve maddi durumlarının kötü olduğunu belirtti.

İngiltere, Hong Konglu protestoculara yardım

Hong Kong 'da Çin'i protesto eden eylemcilere İngiltere, iş, ev ve okul bulmalarına yardımcı olmak için 43 milyon pound yardım yapma sözü verdi.



İngiltere, Çin'i 1997'de yapılan anlaşmayı birden fazla ihlal etmekle suçladı. Çin'in güvenlik yasası ve demokrasi yanlısı yasa koyucuların diskalifiye etme hamlelerinin yarı özerk bölgenin özerkliğini baltaladığını iddia etti.

Hong Kong ve Pekin yetkilileri, yasanın, şiddet olaylarının ortaya çıkardığı ulusal güvenlik tehditlerinin önüne geçmek için hayati önem taşıdığını söyledi.

Çin, Batılı ülkelere Hong Kong'un işlerine karışmayı bırakmalarını defalarca söyledi.

Çin dışişleri bakanlığı sözcüsü Zhao Lijian, sığınma hakkı verilmesi ile ilgili bir soruya yanıt olarak, İngiltere'nin uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve Hong Kong'un yargı sistemine müdahale ettiğini söyledi.



Perşembe günü Pekin'de günlük bir brifingde konuşan Lijian, "İngiltere tarafı derhal hatasını düzeltmeli, Hong Kong meselelerine ve Çin'in içişlerine karışmayı bırakmalıdır" dedi.

Hong Konglular, geçtiğimiz Ağustos ayı itibarıyla Londra'nın merkezinde beşinci en büyük yabancı yatırımcı oldu ve İngiltere'nin başkenti dışındaki bazı popüler bölgelerde fiyatları arttırdı.

Londra, önümüzdeki beş yıl içinde İngiltere'ye 300 binden fazla Hong Konglunun göç edeceğini tahmin ediyor.

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