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Dünya

İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron'dan İsrail'e ağır suçlamalar! Hükümet sözcüsünü hedef aldı

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, dün açığa alınan İsrail Hükümet Sözcüsü Eylon Levy'nin 'Gazze'ye insani yardım girişinde hiçbir sınırlama olmadığı' ifadesini yalanlayarak İsrail'i, Gazze'deki yardım geçişini engellemekle suçladı.

AA22 Mart 2024 Cuma 02:30 - Güncelleme:
İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron'dan İsrail'e ağır suçlamalar! Hükümet sözcüsünü hedef aldı
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İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, İsrail'i Gazze'deki yardım geçişini engellemekle suçladı.

İngiltere Parlamentosunun Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Alicia Kearns, Cameron'a gönderdiği mektupta, Levy'nin "Gazze'ye insani yardım girişinde hiçbir sınırlama olmadığı" ve "Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nın şabat günü kapatılmasını, Birleşmiş Milletler'in (BM) talep ettiği" iddialarını sordu.

CAMERON, İSRAİL'İN İDDİASINI YALANLADI

Cameron, Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Kearns'in sorularına cevaben gönderdiği mektupta, sınır kapısının kapatılmasını BM'nin talep ettiği yönündeki Levy'nin iddiasını yalanladı.

Hayati önem taşıyan yardım geçişini İsrail'in kapattığına işaret eden Cameron, Levy'nin "uluslararası bağışçıların diledikleri kadar yardım gönderebileceği ve İsrail'in de bu yardımların girişini kolaylaştıracağı" iddialarının da gerçeği yansıtmadığını aktardı.

İSRAİL'İN ENGELLEMELERİNE "KEYFİ" ÇIKIŞI

Bakan Cameron, mektubunda şunları kaydetti:

"İngiltere'nin Gazze'ye gönderdiği yardımların İsrail'in izin vermesi için rutin olarak bekletilmesi büyük hayal kırıklığı yaratıyor. Örneğin, İngiltere tarafından finanse edilen bazı yardımların sınırda 3 haftadan az bir süre onay için bekletildiğini biliyorum. Başlıca engelleyici faktörler, İsrail hükümetinin keyfi retleri, çoklu kontroller ve uzun izin prosedürleri olmaya devam ediyor."

"İSRAİL, YARDIMLARIN DAĞITILMASINDAN SORUMLU GEREKLİ PERSONELİN VİZE ALMASINI ENGELLİYOR"

Bakan Cameron, ayrıca, Gazze'deki yardım dağıtım sorunlarının temel nedenlerinden birinin İsrail'in gerekli personelin vize almasını engellemesi olduğunu aktardı.

Bu durumun değişmesi gerektiğinin altını çizen Cameron, deneyimli personelin Gazze'ye girebilmesi için 50'den fazla vizenin İsrail'in onayını beklediğini kaydetti.

İSRAİLLİ SÖZCÜ'NÜN, CAMERON'I "KIZDIRDIĞI İÇİN" AÇIĞA ALINDIĞI GÜNDEME GELMİŞTİ

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda dün yer alan haberde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu ile arası bozuk olduğu söylenen sözcü Levy'nin açığa alındığı belirtilmişti.

İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron, 8 Mart'ta X platformunda yaptığı paylaşımda, İsrail'e daha fazla insani yardım tırının Gazze Şeridi'ne girişine izin vermesi çağrısında bulunmuştu.

LEVY CAMERON'UN CEVAPLARINI SİLDİ

Cameron'un paylaşımını yanıtlayan Levy, Gazze'ye insani yardım girişinde hiçbir sınırlama olmadığını iddia ederek "Bizi sınayın. Kerem Şalom'a (Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı) günde 100 tır daha gönderin, onları içeri alalım." ifadesini kullanmıştı.

Haberde, Levy'nin X sosyal medya platformunda verdiği cevapla İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron'u "kızdırdığı", İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın Levy'nin sosyal medya üzerinden verdiği yanıttan rahatsızlığını Tel Aviv yönetimine ilettiği aktarılmıştı.

Levy daha sonra Cameron'a verdiği yanıtları X platformundan silmişti.

Haberde, sözcü Levy'nin bu gelişmenin ardından açığa alındığına dikkat çekildi.

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