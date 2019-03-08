İngiltere Dışişleri Bakanı Hunt: Tarih her iki tarafı da çok kötü yargılayacak
İngiltere Dışişleri Bakakanı Jeremy Hunt, 'Brüksel konumunu biraz daha yumuşatmazsa tarih her iki tarafı da çok kötü yargılayacak.' dedi.
- star.com.tr
İngiltere Dışişleri Bakakanı Jeremy Hunt, AB ile İngiltere'nin Brexit görüşmelerinde düştükleri çıkmazla ilgili açıklamalarda bulundu.
Hunt, “Bu, İngiltere ile AB arasındaki ilişkimizdeki bir değişim anı ve bunu yanlış yaparsak tarih her iki tarafı da çok kötü yargılayacak. AB ile dost kalmak istiyoruz. Aksi halde bu anlaşmazlıklar ilişkilerimizi önümüzdeki yıllar boyunca zehirleyecek.'' dedi.
Birleşik Krallık'ın isteğinin burada yaşayan insanların çoğunun isteği olduğunu belirten Hunt, AB'nin bu konuda daha esnek davranması gerektiğini ifade etti.
Son birkaç günde görüşmelerde biraz da olsa ilerleme kaydedildiğini dile getiren Hunt, ''Görüşmelerin çıkmaza düşmesi halinde insanlar, AB'nin bu aksiliğini, ''yanlış yaptı'' diye anacaklar.'' dedi.
İngiltere Başbakanı Theresa May, bugün yaptığı açıklamada ''Avrupa Birliği'nden mutalaka ayrılmalıyız'' dedi.
TARİHİ OYLAMAYA 4 GÜN KALDI
İngiliz parlamentosu Başbakan Theresa May'in AB ile vardığı Brexit anlaşmasını 15 Ocak'ta yapılan oylamada red etti.
Revize edilmiş Brexit anlaşması için 12 Mart'ta parlamentoya sunulacak. Bu oymlamadan da ''red'' kararının çıkması halinde Brexit'in ertelenmesi için 14 Mart'ta oylamaya gidilecek.
Brexit görüşmelerindeki bir diğer engelleyici konuda ''Tedbir maddesi''. Bu madde, İngiltere'nin AB ile kapsamlı ticaret anlaşması imzalayana dek gümrük birliği içinde kalmasını, Kuzey İrlanda'nın da buna ilaveten bir dizi farklı AB kuralına tabi kalmasını öngörüyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.