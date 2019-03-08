İngiltere Dışişleri Bakanı Hunt: Tarih her iki tarafı da çok kötü yargılayacak

İngiltere Dışişleri Bakakanı Jeremy Hunt, AB ile İngiltere'nin Brexit görüşmelerinde düştükleri çıkmazla ilgili açıklamalarda bulundu.

Hunt, “Bu, İngiltere ile AB arasındaki ilişkimizdeki bir değişim anı ve bunu yanlış yaparsak tarih her iki tarafı da çok kötü yargılayacak. AB ile dost kalmak istiyoruz. Aksi halde bu anlaşmazlıklar ilişkilerimizi önümüzdeki yıllar boyunca zehirleyecek.'' dedi.

Birleşik Krallık'ın isteğinin burada yaşayan insanların çoğunun isteği olduğunu belirten Hunt, AB'nin bu konuda daha esnek davranması gerektiğini ifade etti.

Son birkaç günde görüşmelerde biraz da olsa ilerleme kaydedildiğini dile getiren Hunt, ''Görüşmelerin çıkmaza düşmesi halinde insanlar, AB'nin bu aksiliğini, ''yanlış yaptı'' diye anacaklar.'' dedi.

İngiltere Başbakanı Theresa May, bugün yaptığı açıklamada ''Avrupa Birliği'nden mutalaka ayrılmalıyız'' dedi.

TARİHİ OYLAMAYA 4 GÜN KALDI

İngiliz parlamentosu Başbakan Theresa May'in AB ile vardığı Brexit anlaşmasını 15 Ocak'ta yapılan oylamada red etti.