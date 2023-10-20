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Dünya

İngiltere Dışişleri Bakanı, Katar'da: Gazze çatışması görüşüldü

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, İsrail-Filistin çatışmasını görüştü. Katar resmi haber ajansı QNA'ya göre, Dışişleri Bakanı Al Sani, Katar'ı ziyaret eden İngiliz mevkidaşı Cleverly ile başkent Doha'da bir araya geldi.

AA20 Ekim 2023 Cuma 10:52 - Güncelleme:
İngiltere Dışişleri Bakanı, Katar'da: Gazze çatışması görüşüldü
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Görüşmede "Filistin ve İsrail'deki son gelişmelerin yanı sıra yükselen gerilimin azaltılması" konusu ele alındı.

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, görüşmede, ülkesinin, sivillerin özellikle kadın ve çocukların hedef alınması ve katledilmesini kınadığını ve toplu cezalandırmanın her ne olursa olsun kabul edilemeyeceğini vurguladı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarından etkilenen Filistinliler için insani koridor açılması konusuna dikkati çeken Al Sani, bölgeye insani yardımların ulaştırılması gerektiğinin altını çizdi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, Bakan Cleverly'nin üç gün sürecek Türkiye, Mısır ve Katar ziyaretlerinde, İsrail-Filistin çatışmalarının bölgeye sıçramaması ve olası barışçıl çözüm konularını görüşeceği duyurulmuştu.

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