İngiltere Dışişleri Bakanı, Katar'da: Gazze çatışması görüşüldü

Görüşmede "Filistin ve İsrail'deki son gelişmelerin yanı sıra yükselen gerilimin azaltılması" konusu ele alındı.



Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, görüşmede, ülkesinin, sivillerin özellikle kadın ve çocukların hedef alınması ve katledilmesini kınadığını ve toplu cezalandırmanın her ne olursa olsun kabul edilemeyeceğini vurguladı.



İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarından etkilenen Filistinliler için insani koridor açılması konusuna dikkati çeken Al Sani, bölgeye insani yardımların ulaştırılması gerektiğinin altını çizdi.



İngiltere Dışişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, Bakan Cleverly'nin üç gün sürecek Türkiye, Mısır ve Katar ziyaretlerinde, İsrail-Filistin çatışmalarının bölgeye sıçramaması ve olası barışçıl çözüm konularını görüşeceği duyurulmuştu.

