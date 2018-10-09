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İngiltere Dışişleri Bakanı: Suudi Büyükelçi ile Kaşıkçı konusunu görüştüm

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, 'Suudi Büyükelçi ile Cemal Kaşıkçı'ya ilişkin acilen yanıt aranması için görüştüm. Gazetecilere yönelik şiddet dünya çapında artıyor ve bu ifade özgürlüğü için büyük bir tehdit.' dedi.

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 İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra bir daha haber alınamayan Washington Post gazetesi yazarı Cemal Kaşıkçı'yla ilgili, “Eğer medyadaki haberler doğrulanırsa, olayı ciddi bir şekilde ele alacağız.” dedi.
 
Twitter hesabı üzerinden açıklamada bulunan Hunt, “Suudi Büyükelçi ile Cemal Kaşıkçı'ya ilişkin acilen yanıt aranması için görüştüm. Gazetecilere yönelik şiddet dünya çapında artıyor ve bu ifade özgürlüğü için büyük bir tehdit.” değerlendirmesinde bulundu.
 
Hunt paylaşımında, “Eğer medyadaki haberler doğrulanırsa, olayı ciddi bir şekilde ele alacağız. Dostluklar paylaşılan değerlere bağlıdır.” ifadelerine yer verdi.
 
Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine büyük katkılarda bulunan ve Ortadoğu'nun en etkin gazetecilerinden biri olarak bilinen Washington Post Yazarı Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gitmiş, kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

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