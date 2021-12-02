İngiltere Dışişleri Bakanı Truss, Rus mevkidaşı Lavrov'la görüştü

AA 2 Aralık 2021 Perşembe 16:51 - Güncelleme: 2 Aralık 2021 Perşembe 16:52

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Truss ile Lavrov, İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen toplantıda baş başa görüştü.

Açıklamada, Truss'un, görüşmede, Avrupa genelinde artan gerilimlerden duyduğu endişeyi ve İngiltere'nin Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği yeniden ifade ettiği bildirildi.

İki bakanın, Belarus'taki durumu da ele aldığı belirtilen açıklamada, Truss'un, Lavrov'a, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko rejimini AGİT'in aracılık ettiği muhalefet liderleriyle müzakerelere girmeye teşvik etmesi için Rusya'nın nüfuzunu kullanması çağrısında bulundu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlar, İran'ın nükleer müzakerelere devam etmesinin önemini ve uluslararası toplumun Afganistan'da insani bir felaketten kaçınmak için acil ve koordineli adımlar atmasının önemini ele aldı. Bakanlar, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki son telefon görüşmesini memnuniyetle karşıladı ve İngiltere Dışişleri Bakanı Truss, barış ve istikrarı korumak için kritik konularda iki ülke arasında açık ve verimli görüşmelere devam etmeyi ümit etti."

İngiliz bakan, görüşmeye ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada da "İngiltere'nin Ukrayna'nın egemenliğine verdiği desteği yeniden ifade ettim. İran, Afganistan ve ikili meseleleri de görüştük." ifadesine yer verdi.