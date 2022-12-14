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Dünya

İngiltere duyurdu: Mayınlı bölgelerin haritası çıkarıldı

İngiltere'nin Trablus Büyükelçiliği, Libya'nın başkenti Trablus'ta mayınların bulunacağı muhtemel bölgelerin haritalarının tespitinin sona erdiğini bildirdi.

AA14 Aralık 2022 Çarşamba 02:19 - Güncelleme:
İngiltere duyurdu: Mayınlı bölgelerin haritası çıkarıldı
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Elçilik resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, İngiltere'nin desteğinde Müdahale Planlama Projesi aracılığıyla, mayınla mücadele çalışmaları yürüten sivil toplum örgütü HALO Trust Vakfı, Trablus'taki çatışma bölgelerindeki mayınlar ve savaş kalıntıların haritasını çıkardı.

Halo Trust'a bağlı ekipler, bir yıllık çalışmanın ardından Trablus'un Ayn Zara bölgesinde savaş kalıntıları bulunan 100'den fazla mevkiyi tespit etti.

Örgüt internet sayfasında yer alan bilgide, yapılan işlemin mayınların alandan kaldırılması için temel oluşturduğu belirtildi.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan 2019'da saldırı emri vermesiyle ülke yeniden şiddet sarmalına sürüklenmişti.

Hafter saflarındaki Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı paralı askerlerin, Trablus'un güneyindeki sivil yerleşim bölgelerinden çekilirken çok sayıda mayın ve el yapımı patlayıcı tuzakladıkları ortaya çıkmıştı.

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