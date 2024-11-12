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Dünya

İngiltere, emisyonları yüzde 81 azaltacağını duyurdu

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ülkesinin emisyonları 2035'e kadar yüzde 81 azaltacağını duyurdu.

AA12 Kasım 2024 Salı 16:25 - Güncelleme:
İngiltere, emisyonları yüzde 81 azaltacağını duyurdu
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Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nda (COP29) kapsamında, İngiltere'nin iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yeni taahhütlerini açıkladı.

Starmer, emisyonları 2035'e kadar 1990 seviyelerine göre yüzde 81 düşürmeyi planladıklarını bildirdi.

Ayrıca İngiltere elektrik sektörünün 2030'a kadar yüzde 100 temiz enerjiye geçeceğini belirten Starmer, "İklim güvenliği olmadan ulusal güvenlik, ekonomik güvenlik ve küresel olarak da güvenlikten bahsedemeyiz. Bu hedefler, İngiltere'de yatırımlar ve çalışanlar için büyük bir fırsat oluşturacak." dedi.

İngiltere'nin daha önceki taahhüdü emisyonları 2030'a kadar 1990 seviyesine göre yüzde 68 düşürmekti.

Araştırma kuruluşu Climate Action Tracker'ın İngiltere Lideri Neil Grant, Başbakan Starmer'in açıkladığı yeni taahhütlerin küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırma hedefiyle uyumlu olduğunu ifade etti.

Grant, şimdi bu hedeflerin pratiğe dönüşmesi gerektiğinin altını çizdi.

Sivil toplum kuruluşu We Mean Business Üst Yöneticisi (CEO) Maria Mendiluce, Starmer'ın temiz enerji dönüşümünün durdurulamaz olduğunu anladığını ifade ederek "Fosil yakıt bağımlılığını azaltmak, İngiltere'nin güvenliği ve ekonomik enerji tedariki için en iyi yöntem. Şimdi iş dünyası bu planın detaylarını bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

  • Keir Starmer
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