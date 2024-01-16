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Dünya

İngiltere Erbil'e düzenlenen füze saldırılarını kınadı

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından dün gece Irak'ın Erbil kentine düzenlenen balistik füze saldırılarını kınadıklarını bildirdi.

AA16 Ocak 2024 Salı 17:09 - Güncelleme:
İngiltere Erbil'e düzenlenen füze saldırılarını kınadı
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Cameron, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, ülkesinin, İran'ın dün gece Erbil'e düzenlediği saldırıları kınadığını belirtti.

"Bu sebepsiz ve haksız eylemler, Irak'ın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün kabul edilemez ihlalidir." ifadesine yer veren Cameron, düşüncelerinin kurbanların aileleriyle olduğunu kaydetti.

ERBİL'E YÖNELİK BALİSTİK FÜZE SALDIRILARI

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Güvenlik Konseyinin açıklamasında, İran Devrim Muhafızları Ordusunun, Erbil'deki birçok sivil yerleşim birimine çok sayıda balistik füzelerle gerçekleştirdiği saldırılarda 4 sivilin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, Suriye topraklarındaki terör örgütü DEAŞ'a ait hedeflerin yanı sıra Erbil'de İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad'ın karargahının balistik füzelerle hedef alındığı bildirilmişti.

Açıklamada, İsrail'in, Devrim Muhafızları ve İran destekli milis grupların komutanlarının öldürülmesine karşı düzenlendiği kaydedilen saldırılarda, "İran'daki casusluk faaliyetlerinin ve terör eylemlerinin planlanmasının merkezi olan Mossad'ın Erbil'deki ana casusluk karargahlarından birinin imha edildiği" bilgisi verilmişti.

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