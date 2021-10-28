İngiltere-Fransa gerilimi tırmanıyor! 'İngilizler sadece bu dilden anlar'

star.com.tr 28 Ekim 2021 Perşembe 15:09 - Güncelleme: 28 Ekim 2021 Perşembe 15:11

Paris, Londra'nın Fransız balıkçı gemilerine kendi sularında faaliyet göstermeleri için daha fazla lisans vermemesi halinde, önümüzdeki hafta İngiltere'ye yaptırım uygulayacağı konusunda uyardı.

Gerilim devam ederken, Fransız makamları, balıkçılıkla ilgili anlaşmazlık nedeniyle iki İngiliz teknesine müdahale etti. Bir tekne alıkonulurken, diğerinin kaptanı, para cezasına çarptırıldı.

İNGİLİZLER BU DİLDEN ANLIYOR

Fransa'nın Avrupa bakanı Clement Beaune, Çarşamba günü iki İngiliz gemisinin Fransız polisi tarafından durdurulmasıyla ilgili, Kanal yakınlarında balık avlamaya yönelik 'sıfır tolerans' politikası iddiasında bulunurken, İngiltere ile daha da sertleşme sözü verdi.

Beaune, "Korkarım bu İngiliz hükümetinin anlayacağı tek şey olduğu için, gücün dilini konuşmamız gerekiyor." dedi.

Öte yandan Fransa Denizcilik Bakanı Annick Girardin, 'Bu bir savaş değil, mücadeledir.' dedi.

İngiltere, Kanal'ın İngiltere'ye ait yakasında balık tutmaları için, düzinelerce Fransız teknesine lisans vermeyi reddetti. İngiltere gerekçe olarak geçmiş rotalarına dair kanıt sağlayamadıklarını söylerken, Fransa böyle kanıt sunmanın gereksiz olduğunu savunuyor.

İngiliz teknelerinden biri olan Cornelis Gert Jan, kaptanın uygun bir lisans olmadan balık avlamakla suçlanmasının ardından alıkonulduğu Le Havre limanına yönlendirildi. Takip verilerine göre, geminin Perşembe sabahı konumu, liman olarak görünüyor.

Fransa anlaşmazlık Kasım 2'ye kadar çözülmediği takdirde İngiltere'ye karşı misilleme önlemlerini hayata geçirecek.

İngiltere hükümeti, Fransız yaptırımlarını "hayal kırıklığı ve orantısız" olarak nitelendirdi ve Fransa'dan acil bir açıklama beklediklerini ifade etti.

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