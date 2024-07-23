İngiltere Genelkurmay Başkanı: Olmamız gerektiği kadar güçlü değiliz

İngiltere'de 4 Temmuz'da yapılan seçim öncesi zorunlu askerlik hizmetinin getirilmesi tartışmalarına değinen Radakin, buna gerek olmadığını söyledi. Radakin, şöyle devam etti:

"Üstesinden gelinmesi gereken yakın vadeli finansal zorluklar var. Tarihi yetersiz yatırımla mücadele ediyoruz. Personel, ekipman, stok, eğitim ve teknoloji eksiklikleri var. Olmamız gerektiği kadar güçlü olmadığımızı kabul edecek alçakgönüllülüğe ve ardından bunu düzeltmek için kararlılığa ve odaklanmaya ihtiyacımız var."

"RUSYA VE İİNGİLTERE KARŞILAŞTIRILDIĞINDA SİNİRLENİYORUM"

Radakin, Rusya'nın batı dünyasının hasımları arasında başı çektiğini belirterek, Rusya'nın Ukrayna savaşı nedeniyle yaşadığı kayıpları 10 yıldan uzun sürede yerine koyacağını öne sürdü.

Rus ordusuyla İngiliz ordusunun karşılaştırıldığı yorumlara yönelik Radakin, "Rusya veya başka bir saldırgana karşı müttefiklerimiz ve ortaklarımızla birlikte savaşacağımız kabul edilmeden, İngiltere ve Rusya karşılaştırıldığında sinirleniyorum. NATO'nun Rusya'ya karşı muazzam bir üstünlüğü var." ifadesini kullandı.

NÜKLEER SALDIRI TEHDİDİ

NATO'nun konvansiyonel askeri üstünlüğü karşısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "nükleer tehditlerde bulunduğunu" vurgulayan Radakin, bu üstünlük devam ettikçe Rusya'dan nükleer bir saldırı gelme olasılığı bulunmadığının altını çizdi.

Radakin, NATO'nun toplamda 3,2 milyon silah altında askeri bulunurken, bu sayının Rusya'da 1,2 milyon olduğuna işaret etti.

NATO üyelerinden birine saldırmanın "hepsine saldırmak" anlamına geldiği 5. maddeye dikkati çeken Radakin, şunları kaydetti:

"Putin, bir NATO üyesine, 5. maddeyi tetikleyecek şekilde doğrudan saldırmayabilir. Uzayda, siber ortamda ya da dijital altyapımızın en zayıf olduğu su altında bizi tehdit ettiğini gördük. Asker olarak rolümüz, halka güven vermek ve kararlılığımızı güçlü tutmaktır. Tehditler değişebilir ve gelişebilir. Onları sürekli gözden geçiriyor ve müttefiklerimizden aldığımız istihbaratı karşılaştırıyoruz."