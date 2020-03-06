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Dünya

İngiltere'den koronavirüs açıklaması: Gıda sıkıntısı yaşanmayacak

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, koronavirüs nedeniyle ülkede marketlerle gıda sıkıntısının yaşanmayacağını söyledi.

AA06 Mart 2020 Cuma 15:42 - Güncelleme: 06 Mart 2020 Cuma 15:42

İngiliz yayın kurumu BBC’ye konuşan Bakan Hancock, koronavirüs nedeniyle İngiltere’deki süpermarketlerde yiyecek ürünlerinin tükenmesi gibi bir durumla karşılaşılmayacağını söyledi. Hancock yine de halka marketlerden ihtiyaçlarından fazlasını satın almaması uyarısında bulundu. Hancock, “İnsanların ihtiyaçları olandan daha fazlasını satın almasına gerek yok. Hükümetimiz temel ürünlerin tedarikini sağlamıştır. Bu yiyecek tedariki içerisinde, bir sorun yaşamayacağımız konusunda son derece eminiz.” İfadelerini kullandı.Hancock, “Özellikle kendilerini karantinaya almış olan kişilere yiyecek ve ihtiyaçlarının sağlanması konusunda süpermarketlerle birlikte çalışıyoruz.” ifadesini kullandı. Britanya Perakende Konsorsiyumu, İngiltere’de gerekli olan ihtiyaç malzemelerinin sağlanması konusunda acil durum planlarının mevcut olduğunu duyurdu.

İngiltere’de şu ana kadar test edilen kişilerin 116’sında Covid-19 virüsü tespit edilirken, bunların 25’i Londra’da ikamet ediyor. Dün aksam da 70 yaşında bir kadın hayatını kaybetti.

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