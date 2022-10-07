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Dünya

İngiltere, halkın daha az enerji tüketmesi için hazırlanan kampanyayı durdurdu

İngiltere'de, en kötü durumda elektrik kesintilerinin yaşanacağı belirtilmesine rağmen vatandaşları az elektrik tüketmeye çağıran kampanyaya son verildi.

AA7 Ekim 2022 Cuma 22:11 - Güncelleme:
İngiltere, halkın daha az enerji tüketmesi için hazırlanan kampanyayı durdurdu
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Yerel basında yer alan haberlere göre, ülkede enerji tüketimini azaltmayı planlayan 15 milyon sterlinlik kamu bilgilendirme kampanyası Başbakanı Liz Truss tarafından engellendi.

İklimden Sorumlu Devlet Bakanı Graham Stuart, BBC'nin halkın daha az enerji tüketimine teşvik edilmesi hakkında sorduğu soruya "Bunun mesajını vermiyoruz." yanıtını verdi.

Stuart, başka bir medya kuruluşuna yaptığı açıklamada da İngiltere'nin "dadı hükümeti" olmadığını vurguladı.

Çok uluslu elektrik ve gaz şirketi National Grid, dün, ülkenin en kötü senaryoda kışın üç saatlik elektrik kesintileriyle karşı karşıya kalabileceği konusunda uyarmıştı.

İngiltere'nin enerji piyasası denetim kurumu (Ofgem), 3 Ekim'de, ülkenin bu kış doğal gaz arzı konusunda "önemli bir riskle karşı karşıya olabileceği" uyarısı yapmıştı.

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