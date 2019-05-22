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İngiltere Hava Kuvvetleri'ne ait F-35 savaş uçakları Kıbrıs´a indi

İNGİLİZ Kraliyet Hava Kuvvetleri´ne ait 6 adet F-35 tipi savaş uçağı dün ilk kez Norfolk´taki Marham üssünden havalanarak Güney Kıbrıs´taki Ağrotur üssüne indi.

  • DHA
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İngiltere Hava Kuvvetleri´ne ait 121 adet F-35B tipi savaş uçağının, sonbaharda Kıbrıs Rum Kesimi´ndeki Ağrotur Üssü´ne geleceği bildirilmişti. 
 
Rum Fileleftheros gazetesi, Marham üssünden yapılan yazılı açıklamaya yer verdi. Gazete, F-35´lerin, Doğu Akdeniz´de icra edilecek geniş kapsamlı "Lighting Dawn" kod isimli tatbikata katılacaklarını, bu tatbikatın bu uçakların ilk kez katılacağı denizaşırı tatbikat olduğunu yazdı. 
 
Habere göre açıklamada, F-35´lerin bu tatbikat sayesinde "Hiç bilmedikleri bu çevrede eğitim ve tatbikat yapabilecekleri; bu tipteki uçakların yeni bir yere nakli, teknik destek, bakım ve teçhizat ve personelinin tamamının  idamesi dahil çok kapsamlı olanak yakalanacağına" işaret edildi.
 
Kıbrıs´taki İngiliz üslerinden bugüne kadar DEAŞ´a ve ortadoğuya yönelik operasyonlarda aktif şekilde kullanılmıştı.

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