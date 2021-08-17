17 Ağustos 2021 Salı 09:55 - Güncelleme: 17 Ağustos 2021 Salı 10:07

Başbakanlık ofisi, başta kadınlar ve kız çocukları olmak üzere ülkede en zor koşulda olanların plana dahil edileceğini açıkladı.Kabil Havaalanı'nda binlerce kişi ülkeyi terk etmeye çalışırken İngiliz askerleri, İngiliz vatandaşlarını ve İngiltere hükümeti için çalışmış Afganları tahliye etmeye çalışıyor. İngiliz vatandaşlarının ülkeden tahliyesine yardımcı olmak için 900 asker görevlendiren İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, koordineli bir küresel eylem çağrısında bulunması bekleniyor. Pazartesi akşamı İçişleri Bakanlığı, 3300'den fazla Afgan tercüman, personel ve onların ailelerinin yerleşmeleri için İngiltere'ye kabul edildiklerini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Taliban'ın iktidarı ele geçirmesi sonrası kaç Afgan mültecinin İngiltere'ye yerleşmesine izin verileceğine karar verilirken "yerel yetkililerin kapasitesinin" dikkate alınacağını belirtti. Bir Başbakanlık sözcüsü, İngiliz görevlilerinin "İngiliz vatandaşlarını ve diğerlerini mümkün olan en kısa sürede güvenliğe kavuşturmaya yardım etmek için inanılmaz zor koşullarda aralıksız çalıştığını" söyledi.

Sözcü, "Afganistan'ı yüz üstü bırakmamanın herkesin çıkarına olduğunu" da belirtti ve şöyle dedi:

"Bu, son 20 yılda ülkeyi daha iyi bir yer haline getirmek için çok çalışan ve şimdi yardımımıza ihtiyacı olan Afgan halkına elimizden gelen desteği sağlamak anlamına geliyor."

Dışişleri Bakanı Dominic Raab, İngiltere'nin ne tür bir taahhütte bulunabileceğini dikkatli bir şekilde incelediğini söyledi ve İngiltere'nin "yüce gönüllü bir ulus" olduğunu kaydetti.

İSKAN PLAN HAZIRLIĞI

BBC'nin edindiği bilgiye göre, yeni iskan planı 2014'te Suriyeli mültecilere yardım etmek için hazırlanan plana benzer olacak.Kabil Havaalanı'ndaki kaotik sahnelere rağmen, İngiltere'nin Afganistan Büyükelçisi Laurie Bristow'un, ülkeden tahliye edilmesi planlanan Afganların vizelerini işlemek için İngiltere personeli ve askerleriyle birlikte sahada çalıştığı belirtiliyor. İngiltere'ye kabul edilmeye uygun bulunan çoğu Afgan'ın, İngiltere hükümeti için ön saflarda çalışarak "İngiltere'nin ülkedeki misyonunu yerine getirmesine önemli katkı sağlayan" kişiler oldukları belirtiliyor. Bu grup, tercümanların yanı sıra kültürel danışmanları ve elçilik personelini içeriyor. Savunma Bakanlığı'na göre tahliye için uygun bulunan diğer kişileri yüksek ve yakın risk altında olanlar oluşturuyor. Raab, durumun "istediğimiz gibi olmadığını, ancak yeni gerçeklikle başa çıkmamız gerektiğini" söyledi.

Bakan, İngiltere ile çalışan 289 Afgan'ın geçen hafta içinde İngiltere'ye vardığını da kaydetti.Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da olduğu düşünülen 4 binden fazla İngiliz vatandaşına ülkeyi terk etmeleri tavsiyesinde bulundu.Savunma Bakanlığı, bölgedeki diğer ülkelere daha fazla personelin konuşlandırılacağını ve gerekirse Afganistan'a geçebileceğini, İngiltere'de de daha fazla askerin hazırda bekletildiğini kaydetti.

Başbakan Johnson, Afganistan konulu sanal G7 toplantısına ev sahipliği yapmayı planlıyor.Pazartesi günü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile konuşan Johnson'ın ilerleyen günlerde de diğer dünya liderleriyle görüşmesi bekleniyor.