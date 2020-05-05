İngiltere hükümetinin koronavirüs için acil durumlar raporu yayınlandı

IHA 05 Mayıs 2020 Salı 15:57 - Güncelleme: 05 Mayıs 2020 Salı 16:18

İngiltere Acil Durumlar için Bilimsel Danışma Grubu’nun (SAGE) koronavirüs ile ilgili alınan önlemlerin kaldırılmasıyla ilgili düzenleme yaptığı belgeler yayınlandı.

Küresel bir tehdit olarak dünyada 250 binden fazla kişinin ölümüne neden olan ve İngiltere’deki bilançoyu artırmaya devam eden koronavirüse karşı İngiliz hükümetinin hazırladığı acil durumlar raporu İngiliz basınına yansıdı.

Acil Durumlar için Bilimsel Danışma Grubu’nun (SAGE) koronavirüs önlemleri hakkında basına yansıyan belgelerinde halkın güvenini korumak için her türlü kısıtlama önlemlerinin kaldırılmasının "çok yavaş" yapılması gerektiği belirtiliyor. Ayrıca SAGE belgeleri, sosyal mesafenin ve kısıtlamaların kaldırılmadan ülkedeki ekonomik faaliyetleri yeniden başlamanın iyi olmayacağı konusunda uyarıyor.

KISITLAMALAR ÇOK YAVAŞ KALDIRILACAK



2 Nisan’da gerçekleşecek bir toplantı için 1 Nisan tarihinde hazırlanan ve basına sızan SAGE belgesinde yer alan notlara göre, kısıtlamaların “çok yavaş” kaldırılması önerilmektedir. Yayınlanan belgede halen yürürlükte olan kısıtlama önlemlerine bağlılığın devam ettiği ve toplumun bu kurallara ne derece uyuduğuna yönelik araştırmaların sonuçlarına göre, İngiltere’de halkın yüzde 84’ü birlikte yaşamadıkları aile üyelerini görmeyi bıraktığı ve toplumun yüzde 91’inin arkadaş görüşmelerini tamamen bıraktığı belirtiliyor. Temel tedariklere erişim ve finansal açıdan var olan desteğin kısıtlama kurallarına bağlılığı daha fazla yüksek tuttuğu ifade edilirken zorlayıcı tedbirler uygulamanın ancak bağlılığın düştüğü ve bunun halk sağlığı için kötü olacağı gerekçesi ile uygulanabileceği belirtildi.

ÖNLEMLER "TRAFİK IŞIKLARI" İLE SINIFLANDIRILACAK



Kısıtlamalara yönelik ek önlemler alınacaksa bu önlemlerin halka açıklanması gerektiği ancak aylar boyunca uygulanacak katı kısıtlamaların toplum için daha güvenli olacağı belirtildi. Düşük gelirin toplumsal gerginliğe yol açacağı ve bu sorunlardan kaçınmak için eşitlikçi ölçülere sahip olunması gerektiğini savunan belgede, bu problemlerden kaçınmak için kısıtlamaların aşamalı olarak ve yavaş yavaş olması gerektiği vurgulandı. Halkın güvenini ve desteğini korumak için, hangi faaliyetlerin sürdürülebileceği seçiminin kabul edilebilir ve eşitlikçi kriterlerle belirleneceği belirtildi.

Toplumun yapacağı ve yapamayacağı eylemleri “trafik ışığı” gibi bir listeleme ile sınıflandırılması gerektiğini ifade eden belgede, sosyal etkinliklerde "kaçının", "nadiren veya dikkatli yapın", "serbestçe yapın" gibi sınıflandırılma yapılacağı ifade edildi. Kısıtlamaların hafifletilmesi için pilot denemeler yapılacağı enfeksiyonun yayılmasını önlemek için gerçek zamanlı izleme olanaklarını kullanmanın önemli olduğu belirtildi.

Öte yandan Başbakan Boris Johnson’ın, 23 Mart Pazartesi günü koronavirüs kısıtlamalarını ilan etmeden önce Cuma günü bilimsel uzman tavsiyesi aldığı bildirilen raporda "Evde kalın" mesajı vardı. İngiltere Acil Durumlar için Bilimsel Danışma Grubu’nun (SAGE) 20 Mart 2020 tarihli dokümanında yer alan bilgilere göre, İngiltere’nin geri kalanının Londra’nın 1-2 hafta gerisinde olduğu ve virüsün savunmasız insanlara bulaşma riskinin daha yüksek olduğu belirtildi.

Yoğun bakım ünitesi başvurularında gözlenen hızlı artış, virüsün daha çok yayılmasıyla tutarlı olduğu ifade edilirken yoğum bakım gören hastaların tedavi süresi 3 ila 5 gün arasında değişmektedir ifadelerine yer verilmişti.