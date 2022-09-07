İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss, kabinesinde Kwasi Kwarteng'i Maliye Bakanı, James Clevery'i Dışişleri Bakanı ve Suella Braverman'ı İçişleri Bakanı atadı.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, bir önceki hükümette de görev yapan Savunma Bakanı Ben Wallace, İskoçya Bakanı Alister Jack, Galler Bakanı Robert Buckland ile Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 26. Taraflar Konferansı (COP26) Başkanı Alok Sharma'nın görevinde kalacağı belirtildi.

Kabinedeki diğer isimler ve görevleri şu şekilde:

Therese Coffrey Başbakan Yardımcısı ve Sağlık Bakanı; Kwasi Kwarteng Maliye Bakanı; Wendy Morton Hazine Müşteşarı; James Clevery Dışişleri Bakanı; Suella Braverman İçişleri Bakanı; Brandon Lewis Adalet Bakanı; Penny Mordaunt Avam Kamarası lideri; Lord True CBE Lordlar Kamarası lideri ; Chris Heaton-Harris Kuzey İrlanda Bakanı; Michelle Donelan Dijital, Kültür, Medya ve Spor Bakanı; Anne-Marie Trevelyan Ulaştırma Bakanı; Ranil Jayawardena Çevre, Gıda ve Köyişleri Bakanı; Kit Malthouse Eğitim Bakanı; Chloe Smith Çalışma ve Emeklilik Bakanı; Kemi Badenoch Uluslararası Ticaret Bakanı; Simon Clarke İskan Bakanı; Michael Ellis İngiltere Başsavcısı; Jacob Rees-Mogg İş, Enerji ve Sanayi Stratejisi Bakanı.

TRUSS UKRAYNA'YA SEYAHAT EDECEK

Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Liz Truss'un Ukrayna Devlet Vladimir Zelenski'nin daveti üzerine Ukrayna'ya gideceği bildirildi. Başbakanlık Ofisi, Truss'un Ukrayna'ya "yakında" gideceğini söyleyerek, Ukrayna'ya İngiltere'nin uzun vadeli desteğinin devam edeceğini söyledi.

- LİZ TRUSS, İNGİLTERE'NİN YENİ BAŞBAKANI OLDU

Boris Johnson, 7 Temmuz'da iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifa ettiğini, başbakanlık görevini ise yeni lider seçilene kadar sürdüreceğini açıklamıştı.

Johnson'ın istifasının ardından iktidardaki Muhafazakar Parti üyelerinin yaptığı oylama sonucu 5 Eylül'de açıklanmış ve Liz Truss 81 bin 326 oy alırken, rakibi Rishi Sunak 60 bin 399 oyda kalmıştı.

Böylece, parti içindeki liderlik yarışını kazanan Truss, aynı zamanda ülkenin yeni başbakanı olmaya hak kazanmıştı.

İNGİLTERE'NİN YENİ BAŞBAKANI TRUSS, ABD'Lİ MEVKİDAŞI BİDEN'LA TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss, ABD Başkanı Joe Biden'la ilk telefon görüşmesinde, ikili ilişkiler, Rusya-Ukrayna savaşı ve Belfast (Hayırlı Cuma) Anlaşması'nı ele aldı.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcü görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Biden'ın, mevkidaşı Truss'ı yeni görevi dolayısıyla tebrik ettiği bildirildi.

Açıklamada, Truss'ın, ortak zorlukların, özellikle de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşının meydana getirdiği zorlu ekonomik sorunların üstesinden gelmek için Biden'la yakın çalışmayı dört gözle beklediği kaydedildi.

İki liderin, NATO'nun yanı sıra ABD, İngiltere ve Avustralya tarafından kurulan AUKUS ittifakı aracılığıyla derin savunma ittifakının ilerletilmesi dahil bağlantılarını geliştirilmesine değinilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Liderler, küresel özgürlüğü güçlendirme, otokrasilerin oluşturduğu risklerle mücadele etme ve Putin'in Ukrayna'da başarısız olmasını sağlama konusundaki taahhütlerini pekiştirdi. Truss ve Biden, bir dizi iç meseleyi ele aldı ve Belfast (Hayırlı Cuma) Anlaşması'nı (Katolik ayrılıkçılar ile İngiltere'yle birlik yanlısı Protestanlar arasındaki savaşı sona erdiren anlaşmayı) korumanın önemi üzerinde anlaştı."

İNGİLTERE'NİN YENİ BAŞBAKANI TRUSS, LİDERLERLE İLK TELEFON GÖRÜŞMESİNİ ZELENSKİ İLE YAPTI

İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss, dünya liderleriyle ilk telefon görüşmesini Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'le yaptı ve ülkesinin Ukrayna'ya desteğini yineledi.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcü yaptığı açıklamada, Truss'ın, ülkesinin Ukrayna'nın özgürlüğüne ve demokrasisine sarsılmaz desteğini yinelemek için Zelenskiy'le telefonda görüştüğünü bildirdi.

Açıklamada, "Truss, başbakan olduktan sonra bir mevkidaşıyla yaptığı ilk telefon görüşmesinde, Ukrayna liderine (Zelenskiy), kendisinin tam desteğine sahip olduğunu ve Ukrayna'nın uzun vadede İngiltere'nin yardımına güvenebileceğini yineledi." denildi.

Zelenskiy'nin ise İngiltere'nin sadık desteği için Truss'a teşekkür ettiği ve yeni görevinden ötürü kutladığı belirtilen açıklamada, liderlerin, küresel güvenliği güçlendirme ihtiyacını ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaş makinesini besleyen fonları kesmek için gerekli önlemleri ele aldığı kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Liderler, Putin'in enerjiyi silahlandırma girişimlerini esefle karşıladı ve Başbakan Truss, Rusya'nın şantajının Batı'yı Putin'in başarısız olmasını sağlamaktan alıkoymamasının hayati önem taşıdığını söyledi. Ayrıca, (Truss) İngiltere ve müttefiklerimizin enerji bağımsızlığını inşa etmeye devam etmesinin öneminin altını çizdi. (Truss) Ukraynalıların egemenlik ve kendi kaderini tayin etme mücadelesini övdü ve Ukrayna'nın başarılı olmasının ve Rusya'nın başarısız olmasının şart olduğunu dile getirdi."

Açıklamada, Truss'ın ilerleyen haftalarda ve aylarda Zelenskiy'le çalışmayı dört gözle beklediği vurgulanarak, "Truss, Zelenskiy'nin, yakın zamanda Ukrayna'da kendisini ziyaret etme davetini de kabul etmekten memnuniyet duyduğunu söyledi." denildi.

- ZELENSKİY, BAŞBAKAN TRUSS'I UKRAYNA'YA DAVET ETTİ

Volodimir Zelenskiy de görüşmeye ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, İngiltere'nin yeni başbakanıyla telefon görüşmesi gerçekleştiren ilk yabancı lider olduğunu ve Truss'ı Ukrayna'ya davet ettiğini belirtti.

İngiliz halkının, ülkesine yaptığı büyük savunma ve ekonomik yardımı için teşekkür eden Zelenskiy, İngiltere'nin bu yardımı daha da güçlendirmeye hazır olmasının önemli olduğunu vurguladı.

Zelenskiy, Ukrayna'nın toparlanma sürecine İngiltere'nin katılımını ele aldıklarını dile getirerek, Rusya üzerinde daha fazla koordineli baskının önemine işaret etti.

Ukrayna lideri, amacın saldırganlığı durdurmak ve failleri adalete teslim etmek olduğunu vurgulayarak, Rusya'yı terör devleti olarak belirlemenin önemli olduğu değerlendirmesinde bulundu.