07 Mayıs 2021 Cuma 15:46 - Güncelleme: 07 Mayıs 2021 Cuma 15:58

Londra-Paris hattı Manş denizindeki balıkçılık faaliyetleri yüzünden gerildi.

Önce İngiltere, ardından Fransa'nın, gerilimin odak noktasındaki Jersey adası çevresine devriye için ikişer donanma gemisi yollamasının ardından, İngiltere, gemilerini geri çekme kararı aldı.

FRANSIZ BALIKÇILARDAN AVLANMA İZNİ

İngiltere, Avrupa Birliği'nden çıkmasının ardından Manş denizinde bulunan Jersey Adası üzerinden bir süredir Fransa ile gergin.

Londra, bölgede avcılık yapan Fransız balıkçılardan avlanma izin belgesi istedi. Bu talep Fransa'da tepki çekti.

FRANSA'DAN "ELEKTRİK" TEHDİDİ

Fransız balıkçılar liman önünde gösteri yapıp, limana abluka uygulayacaklarını açıkladı.

Fransa'nın adanın elektriğini kesme tehdidi gerilimi artırdı.

Fransız balıkçıların gösterisi kameralara da yansıdı. Bu görüntülerden biri ihtilafın geldiği boyutu gözler önüne serdi.

Fransız bir balıkçı teknesi, bir İngiliz teknesine kasten çarptı.

ADAYI İNGİLTERE TEMSİL EDİYOR

TRT Haber'in haberine göre, Fransız balıkçıların evlerine dönmesi üzerine İngiltere, iki gemisini geri çağırdı. Kriz şimdilik yatıştı.

Ancak, İngiltere Başbakanlık ofisinden, "Jersey Adası'ndan gelecek yardım talepleri için hazırda bekleyeceğiz" açıklaması yapıldı.

Jersey Adası İngiltere'den yaklaşık 136, Fransa'dan ise 22 buçuk kilometre uzaklıkta.

Kendi kendini yöneten adayı uluslararası ilişkilerde İngiltere temsil ediyor.