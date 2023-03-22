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Dünya

İngiltere ile İsrail arasında yeni anlaşma

İngiltere ile İsrail, 2030'a kadar teknoloji, ticaret ve güvenlik alanlarında ikili ilişkileri güçlendirmeyi hedefleyen anlaşmaya imza attı.

AA22 Mart 2023 Çarşamba 00:45 - Güncelleme:
İngiltere ile İsrail arasında yeni anlaşma
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İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly ile başkent Londra'ya resmi ziyarette bulunan İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, iki ülke arasında ekonomik, güvenlik ve teknoloji bağlarını derinleştirmeyi amaçlayan "2030 Yol Haritası"nı imzaladı.

Antisemitizmle mücadeleye yönelik ortak taahhütleri de içeren anlaşma, ticaret, bilim ve teknoloji, araştırma ve geliştirme, güvenlik, sağlık ve iklim gibi İsrail-İngiltere ilişkilerinde iş birliğini güçlendirmeye yönelik ayrıntılı taahhütler içeriyor.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından, ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, iki Bakan'ın görüşmede, işgal altındaki Filistin topraklarında son dönemde artan şiddet olayları, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve İran konularını da ele aldığı bildirildi.

- İsrail Başbakanı Netanyahu, 23 Mart'ta İngiltere'yi ziyaret edecek

İngiliz Bakan Cleverly, görüşmeye ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ülkesi ile İsrail'in yakın ve tarihi dostluğu paylaştığını belirterek iki ülke arasındaki bu ilişkiyi derinleştirmek için mevkidaşı Cohen'le anlaşma imzaladıklarını ifade etti. Cleverly, "Ticaret, teknoloji ve güvenlik konularında iki ülke bu fırsatlardan tam anlamıyla faydalanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

İsrailli Bakan Cohen'in ziyareti, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 23 Mart Perşembe günü İngiltere'ye yapacağı resmi ziyaret öncesi gerçekleşti.

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