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Dünya

İngiltere, İran'a karşı oluşturulan deniz misyonunun komutasını üstlendi

İngiltere, Hürmüz Boğazı dahil tüm Körfez bölgesinde İran'a karşı oluşturulan deniz güvenliği misyonunun komutasını ABD'den devraldı.

AA30.01.2020  14:14 - Güncelleme: 30.01.2020  14:14

İngiliz basınındaki haberlere göre, İngiliz Tuğamiral James Parkin, Bahreyn'deki bir ABD deniz üssünde düzenlenen törenle, 7 ülkenin oluşturduğu misyonun komutanlığını üstlendi.

Parkin, törende yaptığı açıklamada, görevi doğru şekilde yerine getirmenin öneminin farkında olduğunu söyledi.

Misyon kapsamında, ABD'nin İranlı General Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından gerginliğin arttığı bir dönemde, kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı dahil tüm Körfez bölgesinde devriye gerçekleştiriliyor.

İran'ın bölgede petrol tankerlerini hedef almaktan caydırılması amacıyla yürütülen görevde, fırkateyn, destroyer gibi savaş gemilerinin yanı sıra küçük devriye gemileri ve deniz gözetleme uçakları kullanılıyor.

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