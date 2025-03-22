İngiltere, İsrail-Lübnan sınırındaki gelişmelerden endişeli

İsrail, bugün Lübnan'ın güneyine "Hizbullah, roket atışı gerçekleştirdi" iddiasıyla saldırı başlattı. Saldırılarda can kayıpları yaşanırken, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Lammy paylaşımında, "İsrail-Lübnan sınırındaki tırmanışa dair gelen haberlerden endişeliyiz. Tüm tarafları itidalli olmaya çağırıyoruz. Bu ateşkes anlaşmasının kalıcı bir barışa giden bir yol açmasını sağlamalıyız" ifadelerini kullandı.

EN AZ 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Touline kasabasına düzenlediği hava saldırılarında en az 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin de yaralandığını bildirmişti. İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise, saldırılarda roketatar sistemlerinin ve Hizbullah komuta merkezinin hedef alındığı iddia edilmişti.