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Dünya

İngiltere, İsrail-Lübnan sınırındaki gelişmelerden endişeli

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İsrail'in Lübnan'ın güneyine başlattığı saldırılara ilişkin, 'İsrail-Lübnan sınırındaki tırmanışa dair gelen haberlerden endişeliyiz. Tüm tarafları itidalli olmaya çağırıyoruz' dedi.

IHA22 Mart 2025 Cumartesi 20:18 - Güncelleme:
İngiltere, İsrail-Lübnan sınırındaki gelişmelerden endişeli
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İsrail, bugün Lübnan'ın güneyine "Hizbullah, roket atışı gerçekleştirdi" iddiasıyla saldırı başlattı. Saldırılarda can kayıpları yaşanırken, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Lammy paylaşımında, "İsrail-Lübnan sınırındaki tırmanışa dair gelen haberlerden endişeliyiz. Tüm tarafları itidalli olmaya çağırıyoruz. Bu ateşkes anlaşmasının kalıcı bir barışa giden bir yol açmasını sağlamalıyız" ifadelerini kullandı.

EN AZ 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Touline kasabasına düzenlediği hava saldırılarında en az 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin de yaralandığını bildirmişti. İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise, saldırılarda roketatar sistemlerinin ve Hizbullah komuta merkezinin hedef alındığı iddia edilmişti.

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