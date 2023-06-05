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Dünya

İngiltere istihbaratından Fidan'a tebrik mesajı

İngiltere'nin dış istihbarat servisi MI6'nın Başkanı Richard Moore, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Hakan Fidan'ı tebrik etti.

AA5 Haziran 2023 Pazartesi 01:22 - Güncelleme:
İngiltere istihbaratından Fidan'a tebrik mesajı
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MI6 Başkanı Moore, Twitter'dan yaptığı Türkçe paylaşımda, "Dost ve eski meslektaşıma yeni görevinde başarılar dilerim. Hayırlı olsun, bakanım!" ifadelerini kullandı.

Tebrik mesajına sehven Hakan Fidan ismiyle açılmış bir hesabı ekleyen Moore, yaptığı bir sonraki paylaşımda, "Hay aksi, bu utanç verici! ama hesap bir parodi olsa bile iyi dileklerim gerçek!" ifadesine yer verdi.

Moore, 2014-2017 yıllarında İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi olarak Türkiye'de görev yapmıştı.

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