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Dünya

İngiltere, İsveç'e seyahat eden vatandaşlarını “terör saldırısı” konusunda uyardı

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, İsveç'e seyahat eden vatandaşlarını muhtemel terör saldırıları konusunda uyarıda bulundu.

IHA13 Ağustos 2023 Pazar 22:02 - Güncelleme:
İngiltere, İsveç'e seyahat eden vatandaşlarını “terör saldırısı” konusunda uyardı
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İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokatif saldırıların ardından İngiltere, İsveç'e seyahat eden vatandaşlarını "terör saldırısı" konusunda uyardı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsveç makamlarının planlanan bazı saldırıları başarıyla engellediğini ve tutuklamalar yaptığı belirtilerek, İngilizlerden tetikte olmaları istendi.

Açıklamada, teröristlerin yabancılar tarafından ziyaret edilen yerlere saldırı düzenlemesinin çok muhtemel olduğu aktarıldı.

Öte yandan, ABD'de İsveç'e yönelik seyahat uyarısı yayınlayarak, terör saldırısı uyarısında bulunmuştu.

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