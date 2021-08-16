İngiltere, Kabil'deki personelini ve vatandaşlarını tahliye ediyor

AA 16 Ağustos 2021 Pazartesi 14:29 - Güncelleme: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 14:29

Bakanlık, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, İngiltere Silahlı Kuvvetlerinin, İngiliz vatandaşları ile Afgan Yer Değiştirme ve Yardım Programı (ARAP) kapsamında, yer değiştirmeye uygun olan Afganların tahliyesini desteklediği belirtildi.

İngiliz Silahlı Kuvvetleri, Afganistan'da kötüleşen güvenlik durumu nedeniyle İngiliz vatandaşlarının ve hak sahibi kişilerin tahliyesine yardımcı olmak için dün Afganistan'a uçak gönderdi.

Başkent Kabil'e varan uçakla, İngiliz personelin ve onlarla çalışan Afganların tahliyesine yönelik ilk uçuş yapıldı ve bu kişiler dün gece İngiltere'ye getirildi.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, yaptığı açıklamada, Kabil havaalanının askeri tarafının "güvenli" olduğunu ve İngiltere'nin hem İngiliz vatandaşlarını hem de İngilizler için çalışan Afganları tahliye etmek için mümkün olan her şeyi yaptığını söyledi.

İngiliz pasaportuna sahip 300 kişinin dün Afganistan'dan ayrıldığını aktaran Wallace, hükümetin 24 ila 36 saat veya biraz daha uzun bir süre içinde 1500 kişiyi daha ülkeden çıkarmayı hedeflediğini kaydetti.

İngiltere, Afganistan'da güvenlik endişesi nedeniyle İngiliz vatandaşlarına ülkeyi derhal terk etmeleri çağrısında bulunmuştu.

Bakan Wallace, 13 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, diplomatlarının, askerlerinin ve vatandaşlarının yanı sıra onlarla çalışan Afganların tahliyesi için Afganistan'a 600 asker gönderileceğini duyurmuştu.