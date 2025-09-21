İngiltere, Kanada ve Avustralya Filistin'i tanıdı

New York'ta BM 80. Genel Kurulu için bir araya gelen liderler, Filistin sorununun barışçıl çözümü ve iki devletli çözümün uygulanması konulu uluslararası konferansa katıldı. Konferansta çok sayıda ülkenin Filistin'i devlet olarak tanıma kararını duyurması bekleniyor.

İsrail'in Gazze'ye yönelik havadan ve karadan şiddetli saldırıları sürerken bu eylemleri kınayan ve Filistin'i devlet olarak tanıma iradesi gösteren ülkelerin sayısı giderek artıyor.

KANADA VE AVUSTRALYA FİLİSTİN DEVLETİ'Nİ TANIDI

Son olarak İngiltere, Kanada ve Avustralya, Filistin devletini resmi olarak tanıdığını duyurdu.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın Filistin Devletini tanıdığını bugün öğleden sonra yapacağı açıklamayla duyurdu. İngiltere Başbakanı Starmer, temmuz ayında yaptığı açıklamada İsrail'in belirli koşulları yerine getirmemesi ve Gazze'de ateşkesi kabul etmemesi halinde eylülde Filistin Devletini tanıyacaklarını duyurmuştu.

Kanada Başbakanı Mark Carney de temmuz ayında yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki uygulamalarını kınayarak, BM Genel Kurulunda Filistin'i "devlet" olarak tanıyacaklarını bildirmişti.

Başbakanlık Ofisinden 16 Eylül'de yapılan yazılı açıklamada ise Carney'in bu niyetini yinelediği ve tanıma kararının "2026'da Hamas'ın herhangi bir rol almayacağı genel seçim düzenlenmesi, gerekli reformların yapılması ve Filistin'in silahsızlandırılmasına" dayalı olduğu ifade edilmişti.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese de ağustosta yaptığı kabine toplantısı sonrasında ülkesinin Filistin Devletini tanıma kararı aldığını duyurmuştu.

Albanese, bu adımı BM Genel Kurulunda resmileştireceklerini belirterek, "Orta Doğu'da şiddet halkasını kırmak, Gazze'de çatışmayı, acıyı ve açlığa son vermek için iki devletli çözüm insanlığın umududur." ifadesini kullanmıştı.

Kanada ve Avustralya Filistin Devleti'ni tanıdı.

12 DEVLET DAHA FİLİSTİN DEVLETİNİ TANIYACAK

Avustralya ve Kanada'nın yanı sıra Fransa, İngiltere, Belçika, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Andorra ve San Marino, Filistin'i tanımaya yönelik kararını duyurmuştu.

Belçika federal hükümeti, bu ayın başında İsrail'e yaptırımlar ve Filistin Devletini tanıma konularının değerlendirildiği olağanüstü kabine toplantısının ardından karar aldığını açıklamıştı.

Gazze'de yaşanan insani trajediye ve İsrail'in uluslararası hukuka aykırı eylemlerine işaret edilerek, "Belçika, BM Genel Kurulu haftası kapsamında, Fransa ve Suudi Arabistan'ın ortak girişimiyle, Temsilciler Meclisinde oylanan kararda da belirtildiği üzere, Filistin Devletinin tanınmasını açıklayacak ülkeler arasına katılarak güçlü bir siyasi ve diplomatik mesaj vermek istiyor." ifadelerine yer verildi.

Belçika Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Maxime Prevot da, hükümetinin bu kararla İsrail'e güçlü bir mesaj göndermeyi amaçladığını vurgulayarak, Gazze'de yaşananları "açıkça soykırım" olarak nitelendirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 19 Eylül'de Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefon görüşmesinde ülkesinin 22 Eylül'de Filistin Devletini tanıma niyetinde olduğunu iletti.

Macron, bunu barış planı kapsamında yapacaklarını belirterek, "Filistin yönetimine taleplerimizi yineledim." dedi.

Fransa'nın Filistin makamlarına bu yolda eşlik etmeyi sürdüreceğini kaydeden Macron, bölgenin güvenliği ve istikrarı için verilen taahhütlerin yerine getirilmesini sağlayacaklarını dile getirdi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail polisi tarafından Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen bir konferansta Filistinlilerin İsrail işgaline direnmesi gerektiğini söylediği için evi basılarak gözaltına alınan İsrail Meclisi'nin (Knesset) Filistinli eski milletvekili Hanin Zuabi birkaç saat süren sorgunun ardından serbest bırakıldı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'da bir İsrail askerini keskin nişancı ateşiyle vurduklarını duyurdu.

İsrail, İngiltere, Avustralya ve Kanada'nın Filistin Devleti'ni resmen tanımasının "Hamas'ı ödüllendirmek" olduğunu savundu.

İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 5 Filistinli daha açlıktan yaşamını yitirdi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya baskın yaparak, ABD'de suikast sonucu hayatını kaybeden Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk için ayin düzenledi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, barış ve iki devletli çözüm umudunu yeniden canlandırmak için Filistin Devleti'ni resmen tanıdıklarını duyurdu.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Filistin Devleti'ni resmen tanıdıklarını bildirdi.

Kanada Başbakanı Mark Carney'in Ofisi'nden yapılan açıklamada, Kanada'nın Filistin devletini resmi olarak tanıdığı belirtildi.

Eski Fransa Başbakanı Dominique de Villepin, İsrail saldırıları altındaki Gazze'de yaşananlar karşısında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "eylemsizliği" nedeniyle sorumlu tutulması gerektiğini söyledi.

Yeni Zelanda'nın eski Başbakanı Jacinda Ardern, kriz bölgelerinde kadınların yaşadığı zorluklara dikkati çekerek, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de devam eden soykırımın durdurulması çağrısı yaptı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimdeki Deyr el-Belah'a düzenlediği saldırıda bacağını kaybeden 9 yaşındaki Ratib Ebu Kıleyk, plastik borudan yaptığı bacakla yürümeye çalışıyor.

İsrail Meclisi'nin (Knesset) Filistinli eski milletvekili Hanin Zuabi, Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen bir konferansta Filistinlilerin İsrail işgaline direnmesi gerektiğini söylediği için evi basılarak gözaltına alındı.

İtalya'nın Rimini kentinde ekim ayında düzenlenecek turizm fuarında İsrail'in stant açmasına izin verilmeyeceği bildirildi.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 75 artarak, 65 bin 283'e yükseldi.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Gazze'de şiddete, zorla sürgüne ve intikama dayalı bir gelecek olmadığını söyledi.

İspanya'da sağlık çalışanları hafta sonunda ülkenin farklı yerlerinde meydanlara inerek, Gazze'de soykırım yapan İsrail'i protesto etti.

İsrail'in gece Gazze şehrindeki Sabra Mahallesi ve el-Daraj bölgesindeki yerleşim yerlerini hedef aldığı saldırılarda 28 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Filistin Dışişleri ve Gurbetçilerden Sorumlu Devlet Bakanı Farsin Ağabekian Şahin, yarın daha fazla ülkenin Filistin devletini tanıyacağı tarihi bir güne tanıklık edeceklerini söyledi.

İsrail ordusunun hava bombardımanlarının ardından kara saldırılarını başlattığı Gazze kentindeki Filistinliler, göç ettikleri güneydeki bölgelerde çok zor koşullarda yaşama tutunmaya çalışıyor.

Gazze Şeridi'nde İsrail askerlerini taşıyan bir aracın "devrilmesi" sonucu 10 askerin yaralandığı belirtildi.

10:33 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 31 Filistinli yaşamını yitirdi.

10:29 Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesi'nde, son 24 saatte 13 bebeğin hayatını kaybettiğini duyurdu.

01:52 İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Karavet Beni Hassan Belediye Başkanı İbrahim Asi'yi gözaltına aldı.