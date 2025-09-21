İngiltere, Kanada ve Avustralya Filistin'i tanıdı

New York'ta BM 80. Genel Kurulu için bir araya gelen liderler, Filistin sorununun barışçıl çözümü ve iki devletli çözümün uygulanması konulu uluslararası konferansa katıldı. Konferansta çok sayıda ülkenin Filistin'i devlet olarak tanıma kararını duyurması bekleniyor.
İsrail'in Gazze'ye yönelik havadan ve karadan şiddetli saldırıları sürerken bu eylemleri kınayan ve Filistin'i devlet olarak tanıma iradesi gösteren ülkelerin sayısı giderek artıyor.
KANADA VE AVUSTRALYA FİLİSTİN DEVLETİ'Nİ TANIDI
Son olarak İngiltere, Kanada ve Avustralya, Filistin devletini resmi olarak tanıdığını duyurdu.
İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın Filistin Devletini tanıdığını bugün öğleden sonra yapacağı açıklamayla duyurdu. İngiltere Başbakanı Starmer, temmuz ayında yaptığı açıklamada İsrail'in belirli koşulları yerine getirmemesi ve Gazze'de ateşkesi kabul etmemesi halinde eylülde Filistin Devletini tanıyacaklarını duyurmuştu.
Kanada Başbakanı Mark Carney de temmuz ayında yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki uygulamalarını kınayarak, BM Genel Kurulunda Filistin'i "devlet" olarak tanıyacaklarını bildirmişti.KANADA FİLİSTİN DEVLETİNİ TANIDI
Başbakanlık Ofisinden 16 Eylül'de yapılan yazılı açıklamada ise Carney'in bu niyetini yinelediği ve tanıma kararının "2026'da Hamas'ın herhangi bir rol almayacağı genel seçim düzenlenmesi, gerekli reformların yapılması ve Filistin'in silahsızlandırılmasına" dayalı olduğu ifade edilmişti.
Avustralya Başbakanı Anthony Albanese de ağustosta yaptığı kabine toplantısı sonrasında ülkesinin Filistin Devletini tanıma kararı aldığını duyurmuştu.
Albanese, bu adımı BM Genel Kurulunda resmileştireceklerini belirterek, "Orta Doğu'da şiddet halkasını kırmak, Gazze'de çatışmayı, acıyı ve açlığa son vermek için iki devletli çözüm insanlığın umududur." ifadesini kullanmıştı.
12 DEVLET DAHA FİLİSTİN DEVLETİNİ TANIYACAK
Avustralya ve Kanada'nın yanı sıra Fransa, İngiltere, Belçika, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Andorra ve San Marino, Filistin'i tanımaya yönelik kararını duyurmuştu.
Belçika federal hükümeti, bu ayın başında İsrail'e yaptırımlar ve Filistin Devletini tanıma konularının değerlendirildiği olağanüstü kabine toplantısının ardından karar aldığını açıklamıştı.
Gazze'de yaşanan insani trajediye ve İsrail'in uluslararası hukuka aykırı eylemlerine işaret edilerek, "Belçika, BM Genel Kurulu haftası kapsamında, Fransa ve Suudi Arabistan'ın ortak girişimiyle, Temsilciler Meclisinde oylanan kararda da belirtildiği üzere, Filistin Devletinin tanınmasını açıklayacak ülkeler arasına katılarak güçlü bir siyasi ve diplomatik mesaj vermek istiyor." ifadelerine yer verildi.AÇIKÇA SOYKIRIM
Belçika Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Maxime Prevot da, hükümetinin bu kararla İsrail'e güçlü bir mesaj göndermeyi amaçladığını vurgulayarak, Gazze'de yaşananları "açıkça soykırım" olarak nitelendirdi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 19 Eylül'de Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefon görüşmesinde ülkesinin 22 Eylül'de Filistin Devletini tanıma niyetinde olduğunu iletti.
Macron, bunu barış planı kapsamında yapacaklarını belirterek, "Filistin yönetimine taleplerimizi yineledim." dedi.
Fransa'nın Filistin makamlarına bu yolda eşlik etmeyi sürdüreceğini kaydeden Macron, bölgenin güvenliği ve istikrarı için verilen taahhütlerin yerine getirilmesini sağlayacaklarını dile getirdi.
10:33 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 31 Filistinli yaşamını yitirdi.
10:29 Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesi'nde, son 24 saatte 13 bebeğin hayatını kaybettiğini duyurdu.
01:52 İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Karavet Beni Hassan Belediye Başkanı İbrahim Asi'yi gözaltına aldı.