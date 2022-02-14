İngiltere: Karar, Ukraynalılarındır

Reuters 14 Şubat 2022 Pazartesi 11:00 - Güncelleme: 14 Şubat 2022 Pazartesi 11:12

Heappey, Sky News'a yaptığı açıklamada Ukrayna'nın İngiltere Büyükelçisi'nin açıklamalarının üzerine sorulan soruya, "Eğer Ukrayna NATO üyesi olmamaya kadar verirse bunu destekleriz. Karar, Ukraynalılarındır" dedi.

Ukrayna'nın İngiltere Büyükelçisi Vadym Prystaiko, kısa süre önce yaptığı açıklamada Ukrayna'nın NATO'ya katılma konusunda "esnek" olabileceğini ifade etmişti. Büyükelçi ülkesinin NATO üyeliğinden vazgeçilebileceği yönünde anlaşılan açıklamaların ardından NATO'ya katılma isteklerinin değişmediğini belirtti.

Heappey, "Ukrayna, aynı şekilde şu anki konumunu korumak ister ve gelecekte NATO'ya katılmak istediğini belirtirse, bunu da destekleriz çünkü egemenlik budur ve biz bunu destekliyoruz" diye ekledi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy'nin sözcüsü NATO ve AB üyesi olma hedeflerinin anayasada güvence altına alındığını ve öncelikleri olmaya devam ettiğini açıklamıştı.

Prystaiko ayrıca NATO'ya katılmadan önce ülkesinin güvenliği için ABD veya İngiltere ile ikili anlaşmalar yapmak istediklerini açıkladı.