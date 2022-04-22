İSTANBUL 23°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Nisan 2022 Cuma / 21 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,7395
  • EURO
    15,938
  • ALTIN
    920.832
  • BIST100
    2554.56
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İngiltere kilit önemdeki Rus bankasına yaptırımlardan feragat etti
Dünya

İngiltere kilit önemdeki Rus bankasına yaptırımlardan feragat etti

İngiliz yetkililer, Avrupa Birliği'nin gaz arzını korumak için geçen ay şirkete ve düzinelerce diğer Rus finans kurumuna uygulanan yaptırımlara rağmen, Rusya'nın Gazprombank'ına ödemeler için lisans verdi.

TRT Haber22 Nisan 2022 Cuma 12:50 - Güncelleme: 22 Nisan 2022 Cuma 12:50
ABONE OL

Londra Mali Yaptırımlar Uygulama Ofisi (OFSI) ,Gazprombank'ın lisansının 31 Mayıs'ta sona ereceğini vurgulayarak, "gazın Avrupa Birliği'nde kullanıma hazır hale getirilmesi amacıyla" yaptırımlardan muafiyet edildiğini yayımladı.

Muafiyetin, Gazprombank ve yan kuruluşlarıyla perşembe gününden önce üzerinde anlaşmaya varılan sözleşmeler için geçerli olduğunu açıkladı. AB'ye gaz akışının güvence altına alınmasına yardımcı olduğu sürece "banka hesaplarının açılmasına ve kapatılmasına" izin verileceği duyuruldu.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından bir dizi başka mali cezanın ardından, İngiltere hükümeti geçen ayın sonlarında Gazprombank'a, Alfa Bank gibi diğer büyük finans şirketlerini de hedef alan yaptırımlar uygulamıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.