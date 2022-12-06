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Dünya

İngiltere Kralı 3. Charles'a yumurta fırlatan kişi gözaltına alındı

İngiltere Kralı 3. Charles'a Luton kentine yaptığı ziyaret sırasında yumurta fırlatan kişi gözaltına alındı.

AA6 Aralık 2022 Salı 18:31 - Güncelleme:
İngiltere Kralı 3. Charles'a yumurta fırlatan kişi gözaltına alındı
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Bedfordshire Polisi, Kral 3. Charles'a doğru yumurta fırlatan 20'li yaşlardaki bir gencin, ortak saldırı şüphesiyle gözaltına alındığını bildirdi.

Olayın ardından Kral 3. Charles, güvenlik personeli tarafından Luton Belediye Binasının dışındaki kalabalıktan geçici olarak uzaklaştırıldı.

Farklı bir alana götürülen Kral 3. Charles, daha sonra halkla buluşmaya devam etti.

İngiltere'nin Yorkshire bölgesindeki York kentine 9 Kasım'da ziyarette bulunan Kral 3. Charles ve eşi Camilla'ya, 23 yaşındaki bir genç yumurta fırlatmış ve protestocu daha sonra polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Yumurtaların Kral ve Kraliçe'nin önüne düştüğü, kendilerine isabet etmediği görülmüştü.

  • İngiltere Kralı 3 Charles
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