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Dünya

İngiltere Kralı, Fransız senatosunda konuştu

İngiltere Kralı 3. Charles, tahta çıktıktan sonra ilk kez resmi ziyaret düzenlediği Fransa'da senatörlere hitap etti.

AA21 Eylül 2023 Perşembe 16:35 - Güncelleme:
İngiltere Kralı, Fransız senatosunda konuştu
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Ülke basınındaki haberlere göre, Kral 3. Charles Fransa'ya resmi ziyaretinin ikinci gününde temaslarına Fransız Senatosuyla başladı.

Avrupa kıtasındaki Ukrayna'nın Rusya tarafından haksız şekilde saldırıya uğradığını belirten İngiliz Kralı, Fransız senatörlere, "Birlikte, Ukrayna'nın ve aziz özgürlüklerimizin galip geleceği hususunda sarsılmaz bir kararlılığa sahibiz." dedi.

Kral 3. Charles ayrıca Paris Saint-Germain (PSG) Kulübü futbolcularıyla bir araya geldi. PSG Kulübü Başkanı Nasser Al-Khelaifi, İngiliz Kral'a üzerinde "Charles 3" yazılı PSG formasını hediye etti.

İngiliz Kralı ayrıca Paris'te turistik "Çiçek Pazarı"na da ziyaret gerçekleştirecek.

- CAMİLLA VE MACRON MASA TENİSİ OYNADI

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron, Kral 3. Charles'ın eşi Camilla ile masa tenisinde karşı karşıya geldi. İki eşin kısa süreli müsabakası ilgiyle karşılandı.

Sosyal medyada bazı kullanıcılar Camilla ve Macron'un masa tenisi videosunu "Fransa ve İngiltere karşı karşıya" etiketi ile paylaştı.

İngiltere Kralı 3. Charles, tahta çıktıktan sonra ilk kez Fransa'ya resmi ziyaret gerçekleştiriyor.

Dün ülkeye gelen ve burada 3 gün kalacak Kral 3. Charles, 22 Eylül'de de ülkenin güneyindeki Bordo kentine geçecek, oradaki Fransız ve İngiliz askerleriyle bir araya gelecek.

Kral 3. Charles'ın 26-29 Mart'ta Fransa'nın farklı kentlerine gerçekleştirmeyi planladığı ziyaret, o dönem ülkede yoğunlaşan protestolar sebebiyle ertelenmişti.

Kral 3. Charles, tahta çıkmadan önce Fransa'yı en son 2019'da ziyaret etmişti.

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