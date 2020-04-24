İSTANBUL 14°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9632
  • EURO
    7,497
  • ALTIN
    387.546
  • BIST100
    98896.6
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ülke koronavirüs çemberindeyken... İngiltere Kraliyet Donanması'nda 'barbekü partisi' büyük tepki topladı!
Dünya

Ülke koronavirüs çemberindeyken... İngiltere Kraliyet Donanması'nda 'barbekü partisi' büyük tepki topladı!

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sıkı sosyal izolasyon kuralları uygulanan İngiltere'de, Kraliyet Donanması komutanına mürettebatına barbekü partisi verdi. Donanmada gerçekleştirilen barbekü partisi ülkede tepkilere neden olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA24 Nisan 2020 Cuma 11:51 - Güncelleme: 24 Nisan 2020 Cuma 12:03
ABONE OL

İngiltere'de Kraliyet Donanması’nın denizaltısı olan HMS Trenchant iki ay boyunca denizde kaldıktan sonra Devonport Deniz Üssü’ne yanaştı. Denizaltı komutanı , ‘evinize hoş geldiniz’ sloganıyla, gemiden ayrılmadan önce mürettebatına moral olması için müzikli bir barbekü partisi düzenledi. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İngiltere'de salgından yakınları ölen kişiler, gemideki parti görüntülerinin sosyal medyaya sızmasının ardından olaya tepki gösterdi.

BARBEKÜ GÖRÜNTÜLERİ TEPKİ ALDI

Sosyal medyaya sızan görüntüler üzerine, İngiltere halkı sıkı sosyal izolasyon kuralları uygularken, donanmanın yaptığı barbekü partisine tepki gösterdi. Komutanın, eve dönmeden önce mürettebatını neşelendirmek için limanda partiye izin verdiğini söyleyen bir donanma subayı, “Komutan, ‘denizde uzun bir süre kaldıktan sonra mürettebatı neşelendirmeye yardımcı olacağını’ söyledi. Disko ve barbekü yapmamıza izin verdi” dedi. Su altında kendi kendilerine 2 ay boyunca sosyal izolasyon uygulamalarına rağmen, 150 mürettebata aynı şeyi iki hafta daha evde yapmaları gerektiği bilgisi verildi.

Açılan soruşturma üzerine Kraliyet Donanması sözcüsü, “Soruşturma devam ediyor. Daha fazla yorum yapmak uygunsuz olur” şeklinde açıklama yaptı.

Türk Hava Yolları 23 Nisan uçuşunun hikayesini paylaştı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.