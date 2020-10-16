İngiltere Kraliyet Donanması'nda Kovid-19 krizi

star.com.tr 16 Ekim 2020 Cuma 21:27 - Güncelleme: 16 Ekim 2020 Cuma 21:27

İngiliz Kraliyet Donanması'nın balistik füze denizaltısı HMS Vigilant'ın mürettebatından 30'dan fazla denizci koronavirüse yakalandı.



Yapılan Kovid-19 testlerinin, ABD Donanması’nın doğu kıyısında faaliyet gösteren SSBN denizaltı üssüne yapılan liman ziyareti sonrasında, pozitif çıktığı bildirildi.

ABD’li bir yetkili, İngiliz denizaltı mürettebatının üs bölgesinde yayılmayı önlemek için izolasyon kurallarını görmezden geldiğini belirterek, söz konusu denizcilerin denizaltı üssünden ayrılıp 200 mil kadar uzaklıktaki Florida’ya kadar seyahat ettiklerini ve burada eğlence mekanlarına gittiklerini belirtti.

ABD Donanması yetkilileri de salgından herhangi bir Amerikalı denizcinin etkilenip etkilenmediğini söylemedi.

Balistik füze denizaltısı HMS Vigilant, diğer dört denizaltıyla birlikte Birleşik Krallık'ın nükleer caydırıcılığının bir bölümünü oluşturmakta.

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