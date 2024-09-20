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Dünya

İngiltere, Lübnan'daki vatandaşlarına ‘ülkeyi terk edin' çağrısında bulundu

Orta Doğu'da tansiyon her geçen saat yükselmeye devam ederken, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile yaptığı görüşmede bölgede artan gerilimi ele aldıklarını ifade etti. Lammy, “Lübnan'daki İngiltere vatandaşlarına mesajım, ticari seçenekler devam ederken ülkeden ayrılmalıdır” dedi.

DHA20 Eylül 2024 Cuma 11:05 - Güncelleme:
İngiltere, Lübnan'daki vatandaşlarına ‘ülkeyi terk edin' çağrısında bulundu
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İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy, Lübnan'da yaşanan çağrı cihazı patlamaları sonrasında bölgedeki gerilimi konuşmak için Lübnan Başbakanı Mikati ile telefonda görüştü.

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Lammy görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Najib Mikati ile görüştüm ve Lübnan'da artan gerilim ve sivil kayıplardan duyduğum derin endişeyi dile getirdim. Mavi Hat boyunca istikrar ve güvenliğin yeniden tesis edilmesi için müzakere edilmiş bir çözüme duyulan ihtiyacı ele aldık. Lübnan'daki İngiliz vatandaşlarına mesajım, ticari seçenekler devam ederken ayrılmaları yönünde. Gerilim yüksek ve durum hızla kötüleşebilir" ifadelerini kullandı.

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