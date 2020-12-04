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Dünya

İngiltere Mali'ye 300 kişilik askeri birlik gönderdi

İngiltere'nin, Birleşmiş Milletler Barış Gücü misyonu kapsamında Mali'ye 300 kişilik askeri birlik gönderdiği bildirildi.

star.com.tr04 Aralık 2020 Cuma 18:49 - Güncelleme: 04 Aralık 2020 Cuma 18:49
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İngiltere hükümeti, Mali'de Birleşmiş Milletler Barış Gücü bünyesine 300 asker gönderildiğini bildirildi.

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İngiliz askerlerinin görevlerinin Birleşmiş Milletler misyonu için keşif sağlamak ve ülkenin ulaşılması zor bölgelerinde istihbarat toplamak olduğu belirtildi.

Birleşmiş Milletler Barış Gücü misyonu, 2013 yılından bu yana 220 askerin öldüğü ve yüzlercesinin yaralandığı 130'dan fazla saldırıya uğradı.

star.com.tr

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