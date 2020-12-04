İngiltere hükümeti, Mali'de Birleşmiş Milletler Barış Gücü bünyesine 300 asker gönderildiğini bildirildi.
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İngiliz askerlerinin görevlerinin Birleşmiş Milletler misyonu için keşif sağlamak ve ülkenin ulaşılması zor bölgelerinde istihbarat toplamak olduğu belirtildi.
Birleşmiş Milletler Barış Gücü misyonu, 2013 yılından bu yana 220 askerin öldüğü ve yüzlercesinin yaralandığı 130'dan fazla saldırıya uğradı.
star.com.tr