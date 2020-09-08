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Dünya

Turizmde kuralları Türkiye yazıyor! İngiltere medyasından övgü dolu sözler

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Telegraph, Türkiye'yi en güvenilir turistik ülkeler arasında gösterdi. Gazete Türkiye'nin, İngiliz Hükümeti'nin 'güvenli' listesindeki yerini korumayı başardığına dikkat çekti.

08 Eylül 2020 Salı 10:44 - Güncelleme: 08 Eylül 2020 Salı 10:55
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İngiltere’nin ünlü gazetesi Telegraph, Türkiye’yi güvenilir turizm ülkesi olarak sayfalarına taşıdı.

Gazete Türkiye’nin, İngiliz Hükümeti’nin "güvenli ülkeler" listesindeki yerini korumayı başardığına dikkat çekti.

Haberde, Türkiye’nin her zaman İngiltere için önemli bir tatil bölgesi olduğu hatırlatıldı. Gidilmesi gereken 10 turistik nokta tek tek sıralandı.

Telegraph gazetesi,Türkiye’nin koronavirüs salgınıyla mücadelesindeki düşük enfeksiyon oranlarına dikkat çekti.

Ayrıca Türkiye’nin salgınla mücadelesinde, turizme ekstra bir güvenilirlik katmanı eklediği de belirtildi.

Haberde, Türkiye’nin İngiltere’nin "kırmızı liste"sinde olmadığı vurgulandı.

Gazete, Ölü Deniz, Bodrum, İstanbul, Karadeniz ve Marmaris'i de, gidilmesi gereken noktalar olarak gösterdi. 

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