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Dünya

İngiltere Merkez Bankası faizi yükseltti

İngiltere Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5'ten yüzde 5,25'e yükseltti.

AA3 Ağustos 2023 Perşembe 14:07 - Güncelleme:
İngiltere Merkez Bankası faizi yükseltti
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İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizinin 25 baz puan artırılarak yüzde 5,25 seviyesine yükseltildiğini duyurdu.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, politika faizinin 25 baz puan yükseltilerek yüzde 5,25 seviyesine çıkarıldığı bildirildi.

Böylece politika faizi son 15 yılın en yüksek seviyesinin ulaşmış oldu.

Para Politikası Kurulu (PPK) tutanaklarında faiz artırım kararının 3'e karşı 6 üyenin oyu ile alındığı, iki üyenin 50 baz puan artırım, bir üyenin ise faizin sabit tutulmasından yana oy kullandığı belirtildi.

Tutanaklarda, faiz artırım kararının merkez bankasının yüzde 2 olan hedef enflasyon seviyesine ulaşılması amacıyla alındığı belirtildi.

Ülkede çekirdek enflasyonun halen hedeflenen seviyenin üzerinde seyrettiği belirtilen tutanaklarda, enflasyonun bu yılın sonunda yaklaşık yüzde 5 seviyesine gerilemesinin beklendiğine vurgu yapıldı.

Tutanaklarda, ülkede hizmet fiyat enflasyonunun yakın vadede mevcut oranına yakın bir seviyede yükselmeye devam edeceği tahmine yer verildi.

Tutanaklarda, "Para politikası, TÜFE enflasyonunun orta vadede sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2 hedefine dönmesini sağlayacaktır. Son veri sonuçları karışık bir görünüm ortaya koydu. Bununla birlikte, bazı temel göstergeler, özellikle ücret artışı, daha kalıcı enflasyonist baskılardan kaynaklanan risklerin bir kısmının kristalleşmeye başlamış olabileceğini düşündürmektedir. Bu toplantıda komite, faiz oranını 25 baz puan artırarak yüzde 5,25'e çıkarılması yönünde oy kullanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Merkez bankası son para politikası kararıyla 14. kez peş peşe faiz artırmış oldu.

İngiltere'de enflasyon mayıs ayında yüzde 8,7, haziran ayında ise yüzde 7,9 seviyesinde artış kaydetmişti.

  • İngiltere Merkez Bankası
  • faiz
  • politika faizi

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